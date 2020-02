‘อิกาโล่’ มาถึงแล้ว! เผยสุดปลื้มได้ค้าแข้งให้ ‘แมนฯยู’ ทีมในฝันตั้งแต่เด็ก (คลิป)

โอดิออน อิกาโล่ กองหน้าวัย 30 ปีชาวไนจีเรีย เปิดเผยว่าการได้มาค้าแข้งกับ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือความฝันที่กลายเป็นจริง หลังจากที่ผีแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวอิกาโล่มาจากสโมสรเซียงไฮ้ เสิ่นหัว ในลีกประเทศจีนมาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาว

โดยแมนฯ ยูไนเต็ด หวังให้อิกาดล่ เข้ามาทดแทนการขาดหายไปของมาร์คัส แรชฟอร์ด หัวหอกดาวรุ่งที่กระดูกหลังร้าวต้องพักยาวหลายสัปดาห์

อิกาโล่ เคยโลดแล่นในพรีเมียร์ลีก กับวัตฟอร์ด ในฤดูกาล 2015-16 และ 2016-17 ยิง 17 ประตูกับ 6 แอสซิสต์ จาก 55 นัดบนลีกสูงสุดแดนผู้ดี ก่อนโยกไปค้าแข้งแดนมังกรกับฉางชุน หย่าไถ ละเสิ่นหัว ตามลำดับ

โดยล่าสุด อิกาโล่ เดินทางมาถึงสนามบินเมืองแมนเชสเตอร์แล้ว เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในอังกฤษ

“เป็นอะไรที่บ้ามากๆ มีความสุขสุดสุด นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม เหมือนกับฝันที่กลายเป็นจริงเลย เพราะตอนเด็กๆ เคยใฝ่ฝันว่าอยากค้าแข้งกับแมนฯ ยูไนเต็ด และแล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆ แล้ว ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกแล้วจนกว่าจะได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรแห่งนี้ ซาบซึ้งในพระเจ้า, เอเยนต์ และโค้ชที่ให้โอกาสผมได้มาอยู่ที่นี่ ผมจะทำงานเพื่อทีมอย่างหนัก และจบฤดูกาลให้ได้อย่างยอดเยี่ยม” อิกาโล่ เปิดใจ

