‘อันเชล็อตติ’ เปิดใจกรณี ‘ซิดิเบ้’ เฟอะฟะลืมใส่ถุงเท้า ทำเสียเวลาเปลี่ยนตัว (คลิป)

ควันหลงจากศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในเกมที่ “ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านเอาชนะ “ปราสาทเรือนแก้ว” คริสตัว พาเลซ 3-1 นั้น

มีจังหวะที่สร้างความฮาไปทั่วโลกออนไลน์ ในช่วงนาทีที่ 24 ของการแข่งขัน ในขณะที่เกมเสมอกันอยู่ 0-0 เมื่อฌิบริล ซิดิเบ้ แบ๊กขวาชาวฝรั่งเศสที่กำลังจะถูกส่งลงสนามแทนที่ของธีโอ วัลคอตต์ ปีกตัวจี๊ดชาวอังกฤษที่ได้รับบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหว แต่ทว่า ซิดิเบ้ ที่กำลังก้มดึงถุงเท้าเพื่อจัดแจ้งเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยนั้น ดันรู้ตัวว่าลืมใส่ถึงเท้าที่ขาซ้าย พร้อมยืนขึ้นมองหาถึงเท้าเจ้ากรรมไปรอบตัว ก่อนจะวิ่งหายเข้าไปในห้องแต่งตัว เรียกเสียงฮอาจากแฟนบอลได้จำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือเอฟเวอร์ตันดูจะไม่ปลื้มเท่าไหร่กับความไม่เป็นมืออาชีพครั้งนี้ เพราะออกอาการหงุดหงิดและทำท่าเซ็งอย่างหนัก แต่โชคยังดีที่เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของเอฟเวอร์ตัน 3-1 โดยได้ประตูจากเบอร์นาร์ด นาที 18, ริชาร์ลิซอน นาที 85 และโดมินิก คาลเวิร์ต-เลวิน นาที 88 ทำให้หลังจบเกมอันเชล็อตติ กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแบบติดตลก

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นครั้งแรกหรือไม่ที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ อันเชล็อตตอิ กล่าวว่า “ครั้งแรกจริงๆ ประสบการณ์ใหม่มากๆ คงต้องไปขอบคุณซิดิเบ้แล้วล่ะ”

