เลื่อนเกมเตะ ‘แมนฯ ซิตี้’ บู๊ ‘เวสต์แฮม’ พรีเมียร์ลีกคืนนี้ เหตุพายุถล่ม

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เกมที่ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่จะเปิดสนามเอติฮัด สเตเดียม ฟาดแข้งกับ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในคืนวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถูกประกาศเลื่อนเตะออกไปก่อน เนื่องจากถูกพายุ “เซียร่า” เข้าถล่มในช่วงนี้

สโมสรแมนฯ ซิตี้ แถลงการณ์ว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย และความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัย ส่งผลให้มีการเลื่อนเกมการแข่งขันออกไปก่อน จากการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสโมสร, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาแข่งใหม่นั้นจะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง

Today's match between Man City and West Ham has been postponed due to extreme weather

More information regarding the rescheduling of #MCIWHU will be published in due course: https://t.co/KRzAeT4lXV pic.twitter.com/ugTfQUyQgW

— Premier League (@premierleague) February 9, 2020