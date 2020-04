‘อาร์เซน่อล’ แถลงนักเตะ-โค้ช ตกลงลดค่าจ้าง 12.5% พยุงการเงินสโมสรช่วงโควิด

“ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ออกแถลงการณ์ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า บรรดานักเตะชุดใหญ่, มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีม รวมถึงสต๊าฟฟ์โค้ชคนอื่นๆ ของสโมสร บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลดค่าจ้างลง 12.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยพยุงสถานะการเงินของสโมสร หลังจากได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จนการแข่งขันฟุตบอลต้องหยุดชะงักมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

“เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า พวกเราบรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยความสมัครใจกับเหล่านักฟุตบอลของทีมชุดใหญ่, เฮดโค้ช รวมถึงทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ชคนอื่นๆ ที่จะช่วยสนับสนุนสโมสรในช่วงเวลาวิกฤติซึ่งเกิดจากการระบาดของโควิด-19 โดยการลดค่าจ้างลง 12.5 เปอร์เซ็นต์ จะมีผลทันทีในเดือนนี้ ส่วนเอกสารสัญญาต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” อาร์เซน่อล ระบุในแถลงการณ์

นอกจากนี้ ปืนใหญ่ยังระบุอีกว่า หากในอนาคตสโมสรบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งรวมถึงการประสบความสำเร็จในสนาม สโมสรจะจ่ายเงินคืนบางส่วนเป็นการตอบแทนตามที่ตกลงเอาไว้ โดยเฉพาะผู้เล่นซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงกับผลงานเหล่านั้น ที่จะทำให้สถานะการเงินของสโมสรจะแข็งแกร่งขึ้น

อาร์เซน่อล ระบุในเว็บไซต์ของสโมสรอีกว่า ข้อตกลงทั้งหมดดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันซีซั่น 2019-20 จนจบ และมีรายรับจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเต็มจำนวน ซึ่งการประหยัดค่าใช้จ่ายข้างต้นจะช่วยครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินที่เป็นรายรับจากการแข่งขันแต่ละแมตช์ รวมถึงรายได้เชิงพาณิชย์ต่างๆ

“เรามีความภูมิใจและรู้สึกขอบคุณบรรดาผู้เล่นและสต๊าฟฟ์ทุกคน สำหรับการร่วมกันสนับสนุนสโมสรและบุคลากรทั้งหมด ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นบททดสอบที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเรา” อาร์เซน่อล ระบุ

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2020