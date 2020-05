‘เคน’ ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมเก่า พร้อมสกรีนอกเสื้อชุดแข่งเพื่อการกุศล

แฮร์รี่ เคน กองหน้าตัวเก่งของ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ยืนยันว่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อชุดแข่งในฤดูกาลหน้าให้กับ “เลย์ตัน โอเรียนท์” อดีตต้นสังกัดที่อยู่ในลีกทู (ดิวิชั่น 4 อังกฤษ) ซึ่งสโมสรกำลังประสบปัญหาเรื่องรายได้ในช่วงโควิด-19

นอกจากนี้เคนยังโชว์ความใจหล่อด้วยการใส่ข้อความเพื่อการกุศลบนหน้าอกเสื้อของทั้ง 3 ชุดแข่งของเลย์ตัน โอเรียนท์ โดยเสื้อทีมเหย้าจะเป็นข้อความขอบคุณเจ้าหน้าที่แนวหน้าผู้คอยรับมือกับโควิด-19 ส่วนชุดทีมเยือนกับชุดแข่งที่ 3 (third kits) จะเป็นการสกรีนโลโก้โปรโมทองค์กรการกุศล 2 แห่ง คือ Haven House children’s hospice และ mental health charity Mind

ในอดีต เคน ถูกสเปอร์สส่งมายืมตัวกับเลย์ตัน โอเรียนท์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2011 และลงสนามเกมอาชีพนัดแรกในชีวิตของตัวเองกับเลย์ตัน โอเรียนต์ในแมตช์ปะทะรอชเดล ก่อนจะยิงประตูแรกในการเล่นอาชีพในสัปดาห์ถัดมา ช่วยให้โอเรียนท์ชนะเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 4-0 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือนกับสโมสรนี้ เคนทำไป 5 ประตูจากการลงเล่น 18 นัดในลีก

“ภูมิใจมากๆ ที่จะได้สนับสนุนสโมสรที่ให้โอกาสผมเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพ ด้วยการเป็นสปอนเซอร์บนเสื้อให้กับเลย์ตัน โอเรียนท์ในฤดูกาล 2020-21 ดีใจจริงๆ ที่ได้ตอบแทนสโมสรที่เป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของผมเช่นนี้ และยังได้สนับสนุนคนทำงานแนวหน้าและองค์กรการกุศลไปพร้อมกันอีกด้วย” เคน ระบุในทวิตเตอร์ส่วนตัว

Delighted to be able to give back to the club where my journey began and those doing incredible work on the frontline and for @havenhousech and @mindcharity .

ด้านเลย์ตัน โอเรียนท์ ก็ได้ยกย่องความมีน้ำใจของเคนที่ช่วยเหลือสโมสรในยามประสบปัญหา เพราะทีมในลีกรองส่วนใหญ่มักมีรายได้จากแฟนบอลซื้อตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ต่างจากทีมใหญ่ในลีกสูงสุดที่มีสปอนเซอร์มากมายคอยสนับสนุน

ปัจจุบันบรรดาทีมในลีกรองต่างประสบปัญหาการเงิน เพราะไม่สามารถลงแข่งขันเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ขาดรายได้ที่สำคัญไป แม้ในอนาคตฟุตบอลจะกลับมาแข่งขันได้ แต่ก็อาจจะต้องลงสนามแบบปิด ห้ามแฟนบอลเข้าชมไปอีกหลายเดือน

“หลังจากได้รับอนุมัติจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) และลีกฟุตบอลอังกฤษ (อีเอฟแอล) ทำให้สโมสรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ แฮร์รี่ เคน ได้ยื่นมือมาสนับสนุนเราที่ให้โอกาสเขาเริ่มต้นการค้าแข้งอาชีพ โดยเคนไม่เพียงแค่มีน้ำใจกับสโมสรเท่านั้น แต่เขายังยกพื้นที่สปอนเซอร์คาดอกเสื้อให้กับ 3 หน่วยงานการกุศลอีกด้วย” เลย์ตัน โอเรียนท์ ระบุในแถลงการณ์

ทั้งนี้ เลย์ตัน โอเรียนท์ ยังเปิดเผยอีกว่า จะมอบส่วนแบ่ง 10 เปอร์เซ็นต์จากยอดขายเสื้อให้กับองค์กรการกุศลที่เคนระบุไว้บนเสื้อด้วย

BREAKING: We’re delighted to say that former loanee @HKane has taken the club’s shirt sponsorship for the 2020/21 season.

The home kit will be a thank you to the nation’s frontline heroes, whilst @HavenHouseCH and @MindCharity feature proudly on the away and third.

Read more 👇

— Leyton Orient (@leytonorientfc) May 14, 2020