‘พรีเมียร์ลีก’ ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติม ‘เชลซี-อาร์เซน่อล-แมนฯยู’ หวนซ้อมรังเหย้า

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เปิดเผยว่า ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมแม้แต่รายเดียว จากการตรวจหาเชื้อรอบล่าสุดในบุคลากรสโมสรต่างๆ กว่า 1,195 ราย ประจำวันที่ 4-5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยตัวเลขผู้ป่วยใหม่เป็น 0 เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้วจากการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้งหลังสุด ซึ่งก่อนหน้านี้ พบผู้ป่วยเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น ถือเป็นตัวเลขที่ลดลงและมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษจะกลับมาฟาดแข้งฤดูกาล 2019-20 กันต่อตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สถิติการตรวจหาเชื้อทั้ง 6 รอบของพรีเมียร์ลีก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 คนจากการทดสอบทั้งหมด 6,274 ราย

ด้านความคืบหน้าล่าสุดของสโมสรต่างๆ ในพรีเมียร์ลีกนั้น บรรดาสโมสรบิ๊กเนมทั้งอาร์เซน่อล, แมนฯยูไนเต็ด และเชลซี เพิ่งประเดิมพาบรรดานักเตะไปซ้อมในรังเหย้าของตัวเองเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ก่อนหวนแข่งขันพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง

โดย “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล เพิ่งเปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม อุ่นเครื่องแบบปิด ถล่มชาร์ลตัน แอธเลติก สโมสรจากเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ไปแบบขาดลอย 6-0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้ประตูจาก อเล็กซ็องเดร ลากาแซตต์, ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมยอง, โจ วิลล็อค คนละ 1 ประตู และเอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ ดาวรุ่งอนาคตไกละเบิดฟอร์มยิงคนเดียว 3 ประตู ก่อนที่อาร์เซน่อลจะต้องบุกปะทะ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในเกมบิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกคืนวันที่ 17 มิถุนายนนี้

