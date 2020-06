เรียบร้อย! ‘เชลซี’ ยืนยันปิดดีลคว้า ‘แวร์เนอร์’ จากไลป์ซิก เซ็นเข้าถ้ำสิงห์ยาว 5 ปี

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี แถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรยืนยันว่าบรรลุข้อตกลงกับแอร์เบ ไลป์ซิก ทีมดังในบุนเดสลีก้า เยอรมนี ในการคว้าตัวติโม แวร์เนอร์ กองหน้าวัย 24 ปีเข้าสู่ทีม ด้วยการจ่ายเงินตามค่าฉีกสัญญา 45 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,750 ล้านบาท) พร้อมเทค่าเหนื่อยให้สัปดาห์ละกว่า 170,000 ปอนด์ (ราว 6.6 ล้านบาท) โดยเหลือเพียงขั้นตอนของการตรวจร่างกายเท่านั้น ซึ่งสกายสปอร์ตส์ รายงานว่า นักเตะจะยังคงอยู่ลงเล่นให้ไลป์ซิกไปจนจบการแข่งขันบุนเดสลีก้า เยอรมนีในซีซั่นนี้ และจะเหินฟ้ามาเจอเพื่อนร่วมทีมใหม่ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป

“ผมรู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้เซ็นสัญญากับเชลซี เป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจสุดสุดของผมที่จะได้เข้าร่วมสโมสรชั้นยอดเช่นนี้ แน่นอนว่าต้องขอขอบคุณแอร์เบ ไลป์ซิก และแฟนๆ ที่นี่ สำหรับความมหัศจรรย์ที่มีร่วมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา พวกคุณจะอยู่ในใจของผมตลอดไป จากนี้ผมจะเฝ้ารอโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆ ผู้จัดการทีมคนใหม่ และแน่นอนว่าแฟนๆ ของเชลซีด้วย พวกเราจะประสบความสำเร็จร่วมกันในอนาคต” แวร์เนอร์ เปิดใจ

“ถึงทุกคนที่เชลซี ผมมีความสุขสุดสุดเลยที่จะได้ร่วมทีมเชลซีในฤดูกาลหน้า รู้สึกว่าที่นี่คือก้าวต่อไปที่เหมาะสมของตัวเอง ยินดีจริงๆ ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเชลซี แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้มีโอกาสเล่นให้กับสโมสรที่มหัศจรรย์และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้นะแฟนๆ เชลซี” แวร์เนอร์ โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัว

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020