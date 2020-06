เผยสาเหตุ ‘อาร์เซน่อล’ ต่อสัญญา ‘ลุยซ์’ ชี้เป็นแข้งสุดสำคัญในแผนสร้างทีม

ดาวิด ลุยซ์ กองหลังชาวบราซิเลียนวัย 33 ปี จรดปากกาขยายสัญญาใหม่กับ “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล เพิ่มไปอีก 1 ปีแล้วเรียบร้อย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน หลังจากสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ แม้ในหลายๆ แมตช์จะโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจแฟนปืนใหญ่เท่าไหร่ โดยนัดล่าสุดลงสนามเป็นตัวสำรองและโดนใบแดงช่วงต้นครึ่งหลัง ในเกมที่เปิดบุกแพ้ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน

ในขณะที่ 2 นักเตะที่อาร์เซน่อลยืมตัวมาอย่าง ปาโบล มารี่ จากฟลาเมงโก้ และเซดริก โซอาเรส จากเซาแธมป์ตัน ก็จะค้าแข้งกับอาร์เซน่อลต่อหลังจบสัญญายืมตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ หลังปืนใหญ่ตัดสินใจซื้อขาด นอกจากนี้ อาร์เซน่อลได้ขยายสัญญายืมตัวดานี่ เซบาญอส จากรีลมาดริด ไปจนจบฤดูกาลแล้วเช่นกัน

เอดู ผู้อำนวยการเทคนิคของอาร์เซน่อล กล่าวว่า มีความสุขมากๆ ที่มีนักเตะเหล่านี้อยู่เล่นกับทีมต่อไปในอนาคต พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในแผนระยะยาวของมิเกล อาร์เตต้ากับตนได้ร่วมกันพัฒนา พวกเขสนำสมดุลที่ดีมาสู่ทีมของเรา

“ดาวิด ลุยซ์ คือนักเตะที่มีความสำคัญมากๆ ของเรา เขาแทบจะลงเล่นให้เราเยอะที่สุดในซีซั่นนี้ การเล่นและการสื่อสารทั้งใน-นอกสนามของลุยซ์มีส่วนช่วยเหลือทุกๆ คน” ผู้อำนวยการเทคนิคปืนใหญ่กล่าว

สำหรับ ลุยซ์ ย้ายข้ามฟากจากเชลซีมาค้าแข้งในถิ่นเอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อเดือนสิงหาคม 2019 ลงเล่นให้ปืนใหญ่ไป 33 นัดทุกรายการ ทำได้ 2 ประตูกับ 1 แอสซิสต์

