แซวขำๆ! ‘ฟาน เพอร์ซี่’ ดีใจส่งไม้ต่อสถิติแฮตทริกผีให้ ‘มาร์ซิยาล’ แม้ต้องรอถึง 7 ปี

โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ อดีตกองหน้าชาวดัตช์ของ “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล และ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงแซวขำๆ ในประเด็นที่อ็องโตนี่ มาร์ซิยาล กองหน้ารุ่นน้องในทัพผีแดง กลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ 7 ปีที่ยิงแฮตทริกให้กับผีแดง ต่อจากสมัยที่ฟาน เพอร์ซี่ ตะบันใส่แอสตัน วิลล่า เมื่อเดือนเมษายน 2013 หลังจากที่มาร์ซิยาลเหมาะคนเดียว 3 ประตู ช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านชนะ “ดาบคู่” เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อคืนวันที่ 24 มิถุนายน

ฟาน เพอร์ซี่ โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ว่า “นี่ใช้เวลาพักหนึ่งเลยนะเนี่ย แต่ก็มีความสุขนะ ที่สุดท้ายก็ได้ส่งไม้ต่อสถิติที่ยืนยาวมาถึง 7 ปีนี้เสียที (ยิ้ม) ยินดีด้วยสำหรับแฮตทริก @AnthonyMartial”

It took a while.. but happy that someone has taken the baton after 7 years 😉 Congratulations on the hat-trick @AnthonyMartial 🔥 #MUFC https://t.co/AJNbRUIo6g

— Robin van Persie (@Persie_Official) June 25, 2020