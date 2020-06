คล็อปป์ ดีใจจนพูดไม่ออกหงส์ผงาดแชมป์ – เฮนโด้ ชี้เป็นความทรงจำที่จะไม่มีวันลืม

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดใจกับสกายสปอร์ตส์แบบน้ำตาคลอเล็กน้อย หลังทราบว่าทีมของเขาการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซีซั่น 2019-20 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแพ้ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี 1-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 25 มิถุนายน ส่งผลให้ไม่สามารถทำแต้มไล่ตามหงส์แดงได้ทันแม้เหลืออีก 7 นัดสุดท้ายก็ตาม

โดยแมนฯ ซิตี้หยุดอยู่ที่ 63 แต้มจาก 31 นัด ทำให้ลิเวอร์พูลการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ และเป็นสมัยที่ 19 ของสโมสรไปครองทันที เพราะแม้แมนฯ ซิตี้ จะชนะรวด 7 นัดสุดท้าย แต่ก็จะมีมากสุดได้แค่ 85 แต้ม ไล่ไม่ทันหงส์แดงที่มี 86 แต้มจาก 31 นัดแน่นอนแล้ว

“นี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ผมพูดไม่ออกเลย เป็นความรู้สึกที่เอ่อล้นกว่าที่คิดเสียอีก การเป็นแชมป์กับสโมสรแห่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆ ขอมอบสิ่งนี้ให้เคนนี่ ดัลกลิช, สตีเฟ่น เจอร์ราร์ด และทุกๆ คนเลย ตอนนี้รู้สึกโล่งอกมากๆ เพราะตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีใครทราบเลยว่าซีซั่นนี้จะกลับมาแข่งขันต่อได้อย่างไร แชมป์นี้ขอมอบให้แฟนๆ ทุกคนหวังว่าพวกเขาจะเฉลิมฉลองกันอยู่ พวกเราทุกคนลงมือทำมาด้วยกัน และขอมอบความสุขนี้ให้กับแฟนๆ” คล็อปป์ กล่าว

