กองหน้าวีคอมบ์ใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปซ้อม ยอมรับสุดแฮปปี้แม้โดนต้นสังกัดปรับเงิน

อเดบาโย อคินเฟนวา กองหน้าร่างยักษ์ของวีคอมบ์ ในลีกวัน ยอมโดนสโมสรลงโทษปรับเงินค่าเหนื่อย หลังจากที่เขาใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปร่วมซ้อมกับทีม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีกับทีมรักที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี

อคินเฟนวากล่าวว่า เป็นครั้งเดียวที่รู้สึกยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับสโมสร และมีความสุขมากที่ได้จ่ายค่าปรับ ซึ่งก็ได้จ่ายให้กับบอสไปแล้ว วันนี้มีคนเกลียดมากมาย แต่ก็จะยอมรับมันเอาไว้

กองหน้าวัย 38 โพสต์คลิปเปิดใจกับเรื่องนี้ในโลกโซเชียลอีกด้วย

Adebayo Akinfenwa (@daRealAkinfenwa) turned up to training in a Liverpool Jersey yesterday. he happily accepted the fine too 😭😂😂😂

pic.twitter.com/xrNc4gDI8A

— Africans In Sports (@africansinsport) June 27, 2020