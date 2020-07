‘มูรินโญ่’ ชี้ลูกทีมทะเลาะกันเป็นเรื่องดี – ‘โยริส’ เผยปมเดือด ‘ซน’ เกมทุบท็อฟฟี่ 1-0 (คลิป)

โชเซ่ มูรินโญ่ กุนซือ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บอกว่าการทะเลาะกันภายในทีมนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม และเชื่อว่าตัวเขาเองก็มีส่วนทำให้นักเตะทะเลาะกัน หลังจากอูโก้ โยริสกับซน ฮึงมิน ระเบิดอารมณ์เดือดใส่กัน ในช่วงพักครึ่งเวลาของเกมที่เฉือนชนะ “ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 6 กรกฎาคม

เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดครึ่งหลังจากเป่านกหวีดจบครึ่งแรก ซึ่งขณะนั้นสเปอร์สเป็นฝ่ายขึ้นนำ 1-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของไมเคิล คีน กองหลังของเอฟเวอร์ตัน ตั้งแต่นาทีที่ 24 อย่างไรก็ตาม ขณะที่นักเตะสองทีมกำลังเดินเข้าสู่ห้องพัก โยริสก็พุ่งตรงไปที่ซนพร้อมกับพูดบางอย่างออกมาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว และมีการผลักกันเกิดขึ้นก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะมาแยกทั้งคู่ออกไป แต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็มีท่าทีเคลียร์ใจกันได้ภายในอุโมงค์ทางเดินห้องแต่งตัวนั้นเอง

“นั่นคือสิ่งที่สวยงาม และอาจเป็นผลมาจากการประชุมภายในทีมก็ได้ ถ้าพวกคุณอยากจะกล่าวโทษใครสักคน ก็โทษผมได้เลย เพราะความเห็นที่ตัวเองบอกกับลูกทีมไปนั่นคือพวกเขาวิจารณ์กันเองไม่มากพอ และขอให้พวกเขาเปิดปากเรียกร้องบางสิ่งจากเพื่อนร่วมทีมให้มากกว่านี้ รวมถึงให้สร้างความกดดันใส่กัน เพื่อให้เกิดสปิริตและความทุ่มเทภายในทีม ซึ่งเหตุการณ์นั้นกัปตันทีมอย่างโยริสมองว่าซนน่าจะทุ่มเทเพื่อทีมได้มากกว่านั้น” มูรินโญ่ กล่าว

กุนซือไก่เดือยทองกล่าวอีกว่า จังหวะนั้นคงมีคำพูดแย่ๆ ที่ต่างคนต่างใช้โจมตีอีกฝ่าย แต่นั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมเติบโตขึ้นได้ เพราะการจะพัฒนานั้นคุณจำเป็นต้องเรียกร้องจากกันและกันให้มากขึ้น และต้องมีบุคลิกของความแข็งแกร่งด้วย ซึ่งการที่เห็นทั้งสองคนมีปฏิกิริยาแบบนั้นในช่วงพักครึ่ง ตนไม่รู้สึกข้องใจเลย และเชื่อว่าพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันไปจนถึงที่สุด

ด้านโยริสก็ได้เผยถึงสาเหตุของการปะทะคารมดังกล่าวว่า เป็นเพราะรู้สึกหงุดหงิดที่เพื่อนร่วมทีมไม่วิ่งไล่บอลจากคู่แข่งให้มากพอ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลเท่านั้น แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวแต่อย่างใด

