หล่อเลย! ‘เวลเบ็ค’ ตีลังกาสับไกตุงตาข่าย ช่วยวัตฟอร์ดเฉือนนอริช 2-1 (คลิป)

แดนนี่ เวลเบ็ค กลายเป็นฮีโร่ ตีลังกายิงประตูอย่างสวยงาม ช่วยให้วัตฟอร์ดเปิดบ้านเฉือนชนะนอริช ซิตี้ 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามวิคาเรจ โร้ด คืนวันที่ 7 กรกฎาคม

เกมนี้นอริชทีมเยือนออกนำก่อน 1-0 จากเอมิเลียโน่ บเอนเดีย ตั้งแต่นาทีที่ 4 จากนั้นเป็นเครก ดอว์สัน ยิงให้วัตฟอร์ดตีเสมอเป็น 1-1 นาทีที่ 10

และช็อตฮือฮาในเกมนี้ คือการที่แดนนี่ เวลเบ็ค หัวหอกชาวอังกฤษ สามารถทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 ด้วยการตีลังกาสับไกเข้าไปอย่างสวยงาม ช่วยให้วัตฟอร์ดออกนำ 2-1 และเป็นประตูชัยช่วยให้ต้นสังกัดมีความหวังในการหนีตกชั้นมากขึ้น

โดยจบเกมนี้ วัตฟอร์ดเก็บเพิ่มเป็น 31 แต้มจาก 34 นัด รั้งอันดับ 17 ของตาราง มีแต้มเหนือโซนตกชั้นเป็น 4 คะแนนแบบชั่วคราว ส่วนนอริช ซิตี้ จมบ๊วยอันดับ 20 ต่อ มี 21 แต้มเท่าเดิม

Welbeck haters where you at? pic.twitter.com/PuU5CBMTLZ

Danny Welbeck’s first Premier League goal since August 2018 was worth the wait 😳 pic.twitter.com/QDDHAcZ6b5

— B/R Football (@brfootball) July 7, 2020