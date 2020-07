‘โซลชาร์’ เจ็บใจโดนนักบุญตีเสมอช่วงทดเจ็บ – งง ‘โรเมอู’ รอดแดงแม้ย่ำ ‘กรีนวู้ด’

โอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ ผู้จัดการทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รู้สึกผิดหวังที่ลูกทีมโดนยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายครึ่งหลัง จนทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับ “นักบุญ” เซาธ์แฮมป์ตัน 2-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อคืนวันที่ 13 กรกฎาคม แต่ก็ยอมรับว่าลูกทีมทำผลงานได้ไม่ดีพอกับการคว้า 3 แต้มด้วย

เซาธ์แฮมป์ตันขึ้นนำก่อน 1-0 จากสจ๊วต อาร์มสตรอง นาทีที่ 12 ก่อนที่ปีศาจแดงจะมาได้ 2 ประตูรวดแซงขึ้นนำ 2-1 จากมาร์คัส แรชฟอร์ด นาทีที่ 20 และอ็องโตนี่ มาร์ซิยาล นาทีที่ 23 แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นอีกครั้งในนาทีที่ 90+3 เมื่อแบรนดอน วิลเลียมส์ แบ๊กซ้ายปีศาจแดงปะทะกับไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์สของทีมเยือน จนศีรษะแตกเล่นต่อไม่ไหว ประกอบกับปีศาจแดงใช้โควต้าเปลี่ยนตัวครบ 3 ครั้ง (แม้เพิ่งเปลี่ยนไป 4 ยังไม่ครบ 5 คน) จึงต้องเล่น 10 คนในช่วงเวลาที่เหลือตั้งแต่นาที 90+4 ก่อนเป็นจังหวะเตะมุมของนักบุญที่ทำให้ไมเคิล โอบาเฟมี่ ยิงตีเสมอเป็น 2-2 ในนาที 90+6

จบเกมนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด แต้มขยับเป็น 59 คะแนนจาก 35 นัด อยู่อันดับ 5 ตามเดิม พลาดโอกาสทะยานขึ้นที่ 3 อย่างน่าเสียดาย โดยแต้มเท่ากับทีมอันดับ 4 อย่างเลสเตอร์ ซิตี้ แต่มีประตูได้เสียเป็นรอง 3 ลูก ส่วนเชลซีทีมอันดับ 3 มี 60 คะแนน

“ใช่เลย พวกเราเสียประตูในช่วงเวลาที่เลวร้ายสุดสุด แถมเรายังโชคร้ายที่เสียวิลเลียมส์ช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วย แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในฟุตบอล ซึ่งคุณจำเป็นต้องกลับมาแข็งแกร่งให้ได้อีกครั้ง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง เนื่องจากคุณคงคิดว่าคว้า 3 แต้มมาอยู่ในมือได้แล้วเสียอีก แต่บางทีพวกเราอาจไม่สมควรได้รับ 3 คะแนนจากเกมนี้ เพราะเซาธ์แฮมป์ตันเล่นได้ดี พวกเขาวิ่งไล่บอลอย่างหนักจนเราไม่สามารถเล่นเกมในจังหวะของตัวเองได้ดีพอ” โซลชาร์ กล่าว

นอกจากนี้ โซลชาร์ ยังรู้สึกผิดหวังที่วีเออาร์ไม่ส่งสัญญาณลงโทษไปยังออริโอล โรเมอู นักเตะเซาธ์แฮมป์ที่เปิดปุ่มยันใส่ข้อเท้าของเมสัน กรีนวู้ด ในท้ายครึ่งแรก พร้อมเปรียบว่าถ้าเป็นข้อเท้าของตัวเองคงได้รับบาดเจ็บหนักไปแล้ว

ขณะที่แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังกัปตันทีมปีศาจแดงยอมรับว่า ผิดหวังกับผลการแข่งขัน และมองว่าทีมจำเป็นต้องพัฒนาการรับมือลูกตั้งเตะให้ดีขึ้น โปรแกรมนับจากนี้จนถึงวันปิดฤดูกาลถือเป็นเกมใหญ่ที่สำคัญ หวังว่าพวกเราจะสามารถทำตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้

สำหรับโปรแกรม 3 นัดสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกของปีศาจแดง คือการพบกับคริสตัล พาเลซ, เวสต์แฮม ยูไนเต็ด และเลสเตอร์ ซิตี้ ทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ท็อปโฟร์

Romeu could have literally planted his foot anywhere but chose to leave a mark on Greenwood. Clear Red any day of the week. pic.twitter.com/1fHJYWa0JR

— H⚽ (@hasnaingulzar7) July 13, 2020