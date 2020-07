แฟนหงส์ฮาก๊าก! เผยชวดรับทรัพย์ หลัง ‘ลินการ์ด’ ยิงประตูใส่ ‘เลสเตอร์’

ควันหลงจากการที่เจสซี่ ลินการ์ด ปีกของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ส้มหล่นตัดบอลจากแคสเปอร์ ชไมเคิล ผู้รักษาประตูของเลสเตอร์ ซิตี้ เข้าไปยิงประตูในนาทีที่ 90+8 ตอกย้ำให้แมนฯยูบุกชนะเลสเตอร์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่คิงเพาเวอร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ซึ่งนับเป็นการทำประตูแรกของตัวเองในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซีซั่นนี้

เมโทร สื่อในอังกฤษรายงานว่า แอนโธนี่ จอห์นสัน แฟนบอล “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล พลาดโอกาสรับทรัพย์ 135.30 ปอนด์ (ประมาณ 5,474 บาท) หลังจากเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เขาเปิดเผยว่าได้วางเงินเดิมพันในสถานรับพนันแบบถูกกฎหมายว่า ลินการ์ดจะไม่สามารถยิงประตูหรือทำแอสซิสต์ได้แม้แต่ลูกเดียวในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2019-20

“หรือผมไม่ควรข้องใจในราชานักเตะคนนี้กันนะ?” จอห์นสัน โพสต์ทวิตเตอร์ขำๆ หลังจากที่ลินการ์ดทำประตูดับฝันการรับทรัพย์ของเขาแบบน่าเจ็บใจในการแข่งขันนัดปิดฤดูกาล

โดยหลังจากชวดเงินเดิมพันดังกล่าว แฟนบอลรายนี้อารมณ์ขันถึงขั้นได้บริจาคเงินจำนวน 135 ปอนด์ ประมาณ 5,470 บาท ให้กับองค์กรการกุศลในอังกฤษด้วย

Hahahahaha it’s going to happen isn’t it!!! Good luck @JesseLingard — Antony Johnson (@Fat_Tony88) July 26, 2020

Should never have doubted the true king. Top trolling by @JesseLingard pic.twitter.com/4JGevs1MVW — Antony Johnson (@Fat_Tony88) July 26, 2020