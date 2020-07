‘ลัลลาน่า’ เปิดเหตุผลซบ ‘ไบรท์ตัน’ ลั่นพร้อมช่วยเติมเต็มความแข็งแกร่งให้นกนางนวล

อดัม ลัลลาน่า มิดฟิลด์ตัวรุกชาวอังกฤษวัย 32 ปี เปิดเผยว่า ผ่านการตรวจร่างกายและเปิดตัวเป็นนักเตะคนใหม่ของ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน ด้วยสัญญา 3 ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังเพิ่งยุติเส้นทาง 6 ปี กับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล หลังจบซีซั่น 2019-20 และเตรียมโลดแล่นในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลหน้า หลังไบรท์ตันจบอันดับ 15 ในเกมลีกสูงสุดแดนผู้ดีซีซั่นนี้

“ผมคิดว่าไบรท์ตันอยู่ในจุดที่สามารถสร้างความสั่นสะเทือนในพรีเมียร์ลีกได้ ซึ่งผมได้สั่งสมประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและการแข่งขันระดับสูงมามากมาย รู้ว่าสโมสรยังขาดจุดไหน และจะพัฒนาพัฒนาทีมได้อย่างไร” ลัลลาน่า ระบุ

นอกจากนี้ ลัลลาน่า ยังกล่าวอีกว่า แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วกับการลงสนามและเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ กับไบรท์ตัน องค์ประกอบและบรรยากาศที่สโมสรนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆ น่าตื่นเต้นสุดสุด มีนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีหลายคน ที่สำคัญคือมีเกรแฮม พอตเตอร์ กุนซือที่ได้รับการยกย่องฝีมือคอยคุมทีมอยู่ ดังนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากเลย ที่สำคัญพวกเขาแสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการผมไปร่วมทีม นี่แหละคือส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ ลัลลาน่าเคยค้าแข้งให้กับลิเวอร์พูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2014-2020 ลงเล่นไป 178 นัด ทำได้ 22 ประตูกับ 22 แอสซิสต์ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 1 สมัย, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย, ฟีฟ่า คลับเวิลด์คัพ 1 สมัย และยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ 1 สมัย

