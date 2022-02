แฟนบอลแห่ชื่นชม อัยยวัฒน์ ปธ.เลสเตอร์ ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนรุ่นเยาว์สุดประทับใจ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @SxmLxy ซึ่งเป็นแฟนบอลของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า ในวันดังกล่าว หลานชายของตนได้เดินทางไปชมเกมยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก ซึ่งเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านถล่มทีมแรนเดอร์สจากเดนมาร์ก 4-1 ที่สนามคิงเพาเวอร์ สเตเดียม ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลานชายพอดี โดยหลานได้ทำป้ายบอกเรื่องวันเกิดและขอเสื้อของนักเตะคนใดคนหนึ่งในทีมจิ้งจอกสยามเป็นของขวัญ

โชคร้ายที่ไม่มีนักเตะเห็นป้ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลังจบเกมนั้น “ต๊อบ” อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรชาวไทย ได้เข้าไปหาหลานชาย และพาเขาไปเลือกซื้อเสื้อในช้อปของสโมสรด้วยตัวเอง ซึ่งหลานชายเลือกเสื้อของแคสเปอร์ ชไมเคิล นายทวารของทีม เป็นเรื่องน่าประทับใจอย่างมาก และขอขอบคุณคุณต๊อบมากๆ

ปรากฏว่า มีแฟนบอลเข้าไปกดไลค์โพสต์ดังกล่าวกว่า 3,000 ครั้ง และแชร์อีกกว่า 500 ครั้ง โดยหลายคนชื่นชมนายอัยยวัฒน์ว่า เป็นประธานสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการลูกหนัง และตามรอยผู้เป็นพ่อ วิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสรผู้ล่วงลับ ในการสานต่องานเพื่อสังคมและสโมสรอย่างยอดเยี่ยม

My Nephew went to the #LCFC game tonight, for his birthday, equipped with a home made sign, hoping to get a player shirt, sadly he didn’t, but after the game the boss himself, Top, took him around the fan store personally to pick out a shirt, what a legend, THANK YOU!! @LCFC 💙🦊 pic.twitter.com/1oVfLXtdgA

