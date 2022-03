แรชฟอร์ดยันไม่ได้ชูนิ้วกลางให้แฟนบอล ตัดพ้อโดนด่าหยาบหลังจบเกม

มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปฏิเสธข่าวลือเรื่องแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่แฟนบอล หลังจบเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งแมนฯยูพ่ายแอตเลติโก้ มาดริด คาถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด ตกรอบเมื่อไม่กี่วันก่อน

โดยมีคลิปวิดีโอขณะเขาเดินออกจากสนามและชูมือคล้ายชูนิ้วกลางให้แฟนบอลที่ยืนอยู่นอกรั้วกั้น

แรชฟอร์ดทวีตว่า คลิปวิดีโอสามารถถูกตีความได้สารพัด ซึ่งในกรณีนี้นำไปสู่ข้อมูลเท็จที่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย

แรชฟอร์ดเผยด้วยว่า โดนแฟนบอลตะโกนด่าตั้งแต่นาทีแรกที่เดินออกจากสนาม แถมยังไม่ได้พูดถึงแค่ฟอร์มการเล่นของตัวเองอย่างเดียว คล้ายจงใจยั่วยุให้ตนตอบโต้ มีการตั้งกล้องรอเพื่อถ่ายคลิป ถูกที่ตนไม่ควรสนใจและเดินผ่านไป แต่ก็ไม่ควรเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่แรก

ส่วนเรื่องชูนิ้วกลางนั้น แรชฟอร์ดบอกว่าใช้นิ้วชี้เป็นการส่งสัญญาณบอกแฟนๆ ที่ตะโกนด่าตัวเองว่าให้มาพูดต่อหน้า ยืนยันว่าไม่ได้ชูนิ้วกลางแต่อย่างใด

สำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าว มีเสียงแฟนบอลตะโกนด่าทอแรชฟอร์ดด้วยถ้อยคำหยาบคาย

There are 2 sides to every story. pic.twitter.com/Xl2PRyaX2c

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) March 16, 2022