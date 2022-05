ฮา! บีบีซีขอโทษขึ้นข้อความ ‘แมนฯยูสุดห่วย’ ขณะรายงานข่าวกีฬา

สำนักข่าว “บีบีซี” ของอังกฤษ กลายเป็นประเด็นร้อนทางโซเชียล เมื่อชาวเน็ตแห่แชร์คลิปวิดีโอการรายงานข่าวการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “เฟร้นช์ โอเพ่น” ในช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม แต่ปรากฏว่า ข้อความตัววิ่งที่ปกติเป็นหัวข้อข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ กลับปรากฏข้อความว่า “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สุดห่วย”

Errrr… what is going on with the BBC News ticker? pic.twitter.com/fofbiGyMfs

— Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2022