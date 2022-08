‘เลสเตอร์’ เปิดตัว ระบบชำระเงินแบบ Tap and Go สโมสรแรกในยุโรป

“จิ้งจอกสยาม” สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดตัวระบบชำระเงินแบบ Tap and Go สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ที่สนาม “คิง เพาเวอร์ สเตเดียม” ซึ่งถือเป็นสโมสรแรกในยุโรปที่นำระบบนี้มาใช้

เลสเตอร์ ร่วมมือกับบริษัท Levy UK+I ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและกีฬาในการติดตั้ง คีออส หรือ เครื่องให้บริการชำระเงินอัตโนมัติรุ่นใหม่ ที่ “สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม” โดยระบบชำระเงินแบบใหม่นี้จะอำนวยความสะดวกให้แฟนบอลที่เข้ามาชมเกมสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารในเวลารวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

แฟนบอลเพียงแค่แตะบัตรเครดิตหรือเดบิตที่เครื่อง จากนั้นจึงเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ และสามารถเดินออกไปได้ทันที โดยไม่ต้องรอชำระเงิน เนื่องจากระบบจะตัดเงินโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น ซึ่ง เลสเตอร์ ถือเป็นสโมสรฟุตบอลแห่งแรกในยุโรปที่มีระบบชำระเงินที่ทันสมัยแบบนี้

ทั้งนี้ เลสเตอร์ ได้ทดลอง ระบบชำระเงินแบบ Tap and Go ในเกมคอมมูนิตี้ ชิลด์ ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล และเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีม “จิ้งจอกสยาม” กับ เซบีญ่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสโมสรจะเปิดให้ใช้บริการระบบชำระเงินแบบ Tap and Go ในศึกพรีเมียร์ ลีก ฤดูกาลใหม่ โดยจะเริ่มจากเกมแรกที่ เลสเตอร์ จะเปิดบ้านพบ เบรนท์ฟอร์ด ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้