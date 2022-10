หนังสือใหม่แฉโรนัลโด้เปรยกลับผีรอบนี้เป็นหายนะ หงุดหงิดทีมไม่พัฒนา

“เดอะ ซัน” สื่อกอสซิปชื่อดังของอังกฤษ รายงานว่า หนังสือเล่มใหม่ Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game ว่าด้วยเรื่องราวของ 2 แข้งดังของยุคซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดกาลกันอย่างคริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซุป’ตาร์ชาวโปรตุกีส ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และลิโอเนล เมสซี่ แข้งเทพชาวอาร์เจนไตน์ซึ่งตอนนี้ค้าแข้งกับปารีส แซงต์แชร์แมง โดยตอนหนึ่งของหนังสือเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงที่โรนัลโด้ย้ายจากยูเวนตุสกลับสู่ถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2021

สำหรับรายละเอียดภายในหนังสือดังกล่าวระบุประเด็นน่าสนใจ 4 ประเด็นเรื่องการคัมแบ๊กครั้งนี้ โดยระบุว่า โรนัลโด้ไม่แฮปปี้กับการทำงานร่วมกับราล์ฟ รังนิค กุนซือชั่วคราวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยปรารภกับบอร์ดบริหารคนหนึ่งระหว่างร่วมงานอีเวนต์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ในอังกฤษว่า “นี่มันหายนะชัดๆ” นอกจากนี้เขายังหงุดหงิดที่สโมสรไม่ยอมลงทุนด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในศูนย์ซ้อมแคร์ริงตันของสโมสร ประเด็นถัดมาคือเขาไม่พอใจที่แมนฯยูดูไม่พัฒนาขึ้นจากตอนที่เขาย้ายไปร่วมทีมรีล มาดริด เมื่อปี 2009 เลย ส่วนประเด็นสุดท้ายบอกว่า โรนัลโด้ช็อกที่เห็นนักเตะบางคนทุ่มเทในระดับเดียวกับเขาเพื่อดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งอยู่ในช่วงพีคอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ในหนังสือยังพูดถึงเหตุการณ์ช่วงก่อนโรนัลโด้ย้ายกลับแมนฯยู หลังจากมีกระแสข่าวว่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เตรียมฉกตัวเขาร่วมทีมตอนที่ไม่แฮปปี้กับยูเวนตุส ทำให้เพื่อนเก่าหลายคนต้องเคลื่อนไหว อาทิ ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกองหลังปีศาจแดงที่เคยร่วมทีมกับโรนัลโด้ ต้องโทรศัพท์หาเขาตอนตี 3 เพื่อหว่านล้อมให้เปลี่ยนใจ