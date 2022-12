แอนดี้ โคล อดีตดาวยิงผีฉุน โดนแฟนหงส์จับไปเทียบกับนูนเญซ

แอนดี้ โคล อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกอาการฉุนหลังโดนแฟนบอลลิเวอร์พูลรายหนึ่งโพสต์โซเชียลมีเดีย เปรียบเทียบโคลกับดาร์วิน นูนเญซ กองหน้าหงส์แดงชาวอุรุกวัย ซึ่งตั้งแต่ย้ายสู่ถิ่นแอนฟิลด์ ฟอร์มยังไม่นิ่ง และโดนวิจารณ์เรื่องใช้โอกาสเปลือง โดยโคลทวีตว่า ไม่รู้ว่าใครเริ่มเรื่องไร้สาระนี้ ตอนนี้ตนมีความสุขดีหลังจากเลิกเล่น โดยที่ผ่านมาเคยมีผลงานคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัย, แชมป์เอฟเอคัพ 2 สมัย, ลีกคัพ 1 สมัย, แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย, รางวัลดาวซัลโว, รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี, ยิงประตูในพรีเมียร์ลีก 187 ประตู เป็นลูกโทษแค่ลูกเดียว ชีวิตคือสิ่งที่สร้างขึ้นมา

ต่อมาแฟนบอลรายดังกล่าวได้โพสต์ขอโทษโดยบอกว่าใช้คำพูดผิดไปหน่อย เจตนาแค่อยากให้กำลังใจนูนเญซว่า ต่อให้เก่งขนาดไหนก็พลาดได้ อย่างไรก็ตาม โคลยังคงหงุดหงิดและโพสต์ตอบว่า ไม่ว่าจะใช้คำถูกหรือผิด อยากให้คนเลิกเอาชื่อของตนไปแสดงความเห็นแบบไม่เคารพได้แล้ว เพราะเลิกเล่นไปนานแล้ว ใช้ชีวิตอยู่เงียบๆ แต่ก็ยังโดนจับโยง อยากให้ลองดูตัวเลขที่กล่าวไปข้างต้นและเทียบกันดู

Cole .., Nunez… not sure we’re this nonsense started !!! But it’s Christmas 🎄 the festival season… I am happily retired….https://t.co/bGdGOgJhIs 2 FA cups . 1 league cup. 1 champion league.. gold boot YPOTY. 187 premier league goals . 1 pen. Life is what you make it 🎄⚽️

— Andrew Cole (@vancole9) December 24, 2022