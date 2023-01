ดอนนี่สุดโชคร้าย เจ็บเข่าพักยาวตลอดฤดูกาลที่เหลือ

อีริก เทน ฮาก กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่า ดอนนี่ ฟาน เดอ เบ็ค กองกลางชาวดัตช์วัย 25 ปี หมดสิทธิกลับมาลงสนามอีกในฤดูกาลที่เหลือ หลังจากได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าในเกมกับบอร์นมัธเมื่อต้นเดือนนี้

เทน ฮาก กล่าว่า มองว่ายังมีมุมบวกของข่าวนี้อยู่ ข่าวร้ายคือ ดอนนี่ต้องพักตลอดฤดูกาลที่เหลือ แต่ข่าวดีคืออาการเจ็บเข่าของเขา เมื่อรักษาในระยะยาวจะกลับมาเป็นปกติ สามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้เหมือนเดิม และเขาจะพร้อมสำหรับการเก็บตัวช่วงพรีซีซั่นก่อนฤดูกาลหน้า

ด้านดอนนี่โพสต์ภาพตัวเองจากเตียงในโรงพยาบาลพร้อมข้อความว่า ผิดหวังอย่างมากที่ไม่สามารถลงแข่งขันได้อีกในฤดูกาลนี้ หลังจากการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดี ถึงเวลาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกาย และจะทำทุกอย่างเพื่อกลับมาอย่างแข็งแกร่งเพื่อสโมสรแห่งนี้ ขอขอบคุณข้อความให้กำลังใจจากทุกคน สิ่งเหล่านี้มีความหมายกับตนและครอบครัวอย่างมาก

นับเป็นข่าวร้ายต่อเนื่องสำหรับฟาน เดอ เบ็ค ซึ่งผลงานไม่ดีกับทีมปีศาจแดงตั้งแต่ย้ายมา โดยฤดูกาลนี้ลงสนาม 10 นัด และได้เป็นตัวจริง 4 นัด ในยุคของกุนซือเทน ฮาก อดีตโค้ชที่เคยร่วมงานสมัยอยู่อาแจ็กซ์

I am really disappointed that the season is over for me😔.

After successful surgery, it’s time to start my recovery process and will do everything to come back stronger for this club💪🏻🔴

Thank you all for the lovely messages, they mean a lot to me and my family. 🙏❤️ pic.twitter.com/1aBftDRPED

— Donny van de Beek (@Donny_beek6) January 13, 2023