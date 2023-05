ซาลาห์โพสต์เซ็งหงส์หล่นไปเล่นยูโรป้าลีกซีซั่นหน้า ชี้ทีมไม่มีข้อแก้ตัว

ภายหลังจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะเชลซี 4-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม การันตีโควต้ายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก แน่นอนแล้ว หมายความว่า ลิเวอร์พูลจะจบอันดับ 5 ต้องไปเล่นถ้วยยูโรป้าลีกฤดูกาลหน้าโดยปริยายนั้น

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าหงส์แดงชาวอียิปต์ ได้โพสต์โซเชียลมีเดียว่า รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างมาก ไม่มีคำแก้ตัวใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เรามีทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อจะได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้า แต่กลับทำไม่ได้ เราคือลิเวอร์พูล ซึ่งการคว้าโควต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกควรจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ำสุดของทีม ต้องขอโทษที่โพสต์อะไรแบบนี้ แต่ยังเร็วเกินกว่าจะโพสต์ข้อความให้กำลังใจหรือคิดบวกในตอนนี้

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM

Advertisement

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023