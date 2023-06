ลิเวอร์พูลเปิดตัวแม็คอัลลิสเตอร์แล้ว เจ้าตัวลั่นตั้งเป้าคว้าแชมป์กับทีม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน สโมสรลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เปิดตัวอเล็กซิส แม็คอัลลิสเตอร์ กองกลางชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 ชาวอาร์เจนไตน์ ที่คว้าตัวจากไบรท์ตันเรียบร้อยแล้ว โดยจะสวมเสื้อหมายเลข 10 หลังเซ็นสัญญา 5 ปี หงส์แดงยอมจ่ายค่าฉีกสัญญา 55 ล้านปอนด์ (2,310 ล้านบาท)

แข้งวัย 24 ปี ลงสนามให้ทีมไบรท์ตันรวม 112 นัดในทุกถ้วย ยิงไป 20 ประตู โดยฤดูกาลที่ผ่านมา ช่วยให้ทีมนกนางนวลจบอันดับ 6 ของตาราง ได้ไปเตะฟุตบอลถ้วยยุโรป

“It’s amazing to be here and I can’t wait to get started”

