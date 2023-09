กัปตันนิวคาสเซิลมีเรื่องแก๊งอันธพาลขณะเที่ยวกลางคืนพร้อมน้องชาย

หนังสือพิมพ์ “เดลี่ เมล” ของอังกฤษ รายงานว่า จามาล ลาสเซลส์ กัปตันทีมนิวคาสเซิล มีเรื่องกระทบกระทั่งกับแก๊งอันธพาลขณะออกไปเที่ยวกลางคืนกับน้องชายและเพื่อนที่เมืองนิวคาสเซิล เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน โดยมีคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

#NUFC club-captain Jamal Lascelles caught in a devastating brawl Sunday evening. The star defender is video’d wearing a black T-shirt and green gilet.

NUFC have refused to comment on this. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/KDPmJ99wfU

— Joseph Brown (@JosephBrownJrno) August 28, 2023