แฟนอาร์เซน่อลชม ‘กาเบรียล’ ช็อตเช็กล้ำหน้าสุดล้ำ ราวกับท่าเต้น ‘ไมเคิล แจ็กสัน’

ควันหลงหลังเกมบิ๊กแมตช์ ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2023/24 เกมที่ “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล เปิดบ้านยิงแซงชนะ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-1 ไปแบบสุดมัน ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อคืนวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 88 มีช็อตที่สร้างความฮือฮาในจังหวะที่ กาเบรียล กองหลังเจ้าถิ่นอาร์เซน่อล ดักจังหวะเช็กล้ำหน้าในเกมบุกของ อาเลฆันโดร การ์นาโช นักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งชาวโซเชียลออกมาแซวว่า จังหวะดังกล่าวคล้ายกับท่าเต้นของ ไมเคิล แจ็กสัน ราชาเพลงป๊อปชื่อก้องโลก

ชาวเน็ตโดยเฉพาะแฟนบอลอาร์เซน่อลต่างแสดงความคิดเห็นชื่นชม กาเบรียล ที่มีไหวพริบในการวางกับดักล้ำหน้าสุดล้ำใส่เกมบุกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ อาเลฆันโดร การ์นาโช หลุดเดี่ยวเข้าไปซัดประตู แต่ถูกริบคืนเพราะเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อน จนยกย่องให้เป็นฮีโร่ของเกมนี้ไปเลยทีเดียว

หลังจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+6 อาร์เซน่อล ได้ประตูแซงนำ 2-1 จากการซัดของ ดีแคลน ไรซ์ และตอกฝาโลงในนาทีที่ 90+11 จากเกมสวนกลับของ กาเบรียล เฆซุส ลากเข้าไปยิงปิดกล่องเอาชนะไปได้ 3-1 ทำให้ อาร์เซน่อล เก็บ 3 แต้มในถิ่นของตัวเองได้สำเร็จ

สำหรับ อาร์เซน่อลมี 10 แต้ม หลังจากลงสนาม 4 นัดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาาลนี้ โดยอยู่ในอันดับ 5 ของตารางคะแนน ส่วนทาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มี 6 แต้ม รั้งอันดับ 11

Sadly got moved by this Arsenal defence. Look at the clever twist of Gabriel’s body that made Gernacho’s hand offside along the highline. Ordinary ball knowledge can’t spot it tbh. pic.twitter.com/fHcY62dQlc

— 🅰️ 🅿️ 🅾️ 🇦🇷 (@ApolloWKasirye) September 3, 2023