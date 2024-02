แฟนหงส์ปาดเหงื่อ! เอ็นโดะใช้ไม้เท้าเดินออกจากสนาม ส่อเจ็บเพิ่มอีกราย

เจมส์ เพียร์ซ สื่อสายลิเวอร์พูล โพสต์โซเชียลมีเดียภาพของวาตารุ เอ็นโดะ แข้งชาวญี่ปุ่นของสโมสรลิเวอร์พูล เดินออกจากสนามเวมบลีย์พร้อมไม้เท้าช่วยเดิน และใส่ที่ประคองเท้าซ้าย หลังจบเกม “คาราบาวคัพ” รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งหงส์แดงเฉือนชัยเชลซี 1-0 ในการเล่นต่อเวลาพิเศษ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

เกมดังกล่าว เอ็นโดะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับคำชมจากกุนซือ เยอร์เก้น คล็อปป์ หลังจบเกมว่า เขาพัฒนาขึ้นจากฤดูกาลแรกกับทีมอย่างมาก เราโชคดีที่ได้เขามาร่วมทีม เชื่อว่าภายใน 3-4 ปี เอ็นโดะจะเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับลิเวอร์พูล เพราะถึงตอนนี้เขาจะอายุ 30-31 ปี แต่เขาดูไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่น้อยในสนาม เอ็นโดะเหมือนเครื่องจักร และโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น ไอเดียในการเล่นเกมรับของเขาสุดยอด ทำให้เรามีอิสระในการทำอะไรได้หลายอย่าง เขามีส่วนช่วยทีมอย่างมาก

Wataru Endo on crutches with his left foot in a protective boot. #LFC pic.twitter.com/jLxBYnvfrs

