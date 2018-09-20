ชมกันชัดๆ จังหวะใบแดง ‘โรนัลโด้’ ดึงผมคู่แข่งแมตช์แชมเปี้ยนส์ลีก (คลิป)

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซุป’ตาร์ชาวโปรตุกีสของยูเวนตุส โดนใบแดงแรกในสีเสื้อทีมม้าลาย ตั้งแต่นาทีที่ 29 ของเกมบุกคว้าชัยเหนือบาเลนเซีย 2-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก กลุ่มเอช เมื่อวันที่ 19 กันยายน จากจังหวะที่ไปดึงผมเฮซอน มูรินโญ่ แข้งชาวโคลอมเบียของเจ้าถิ่น ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นใบแดงที่รุนแรงเกินไปหรือไม่
ไปชมจังหวะปัญหาที่ทำให้โรนัลโด้ถึงกับน้ำตาร่วงกลางสนาม
Cristiano Ronaldo was sent off for Juventus in the Champions League tonight for this… 🤔
What a joke! pic.twitter.com/7qFD8zwi10
— 433 Formation (@433Formation) September 19, 2018
Cristiano #Ronaldo’s red card incident. Listen to the commentators right at the end. #UCL pic.twitter.com/1GoGrRPk18
— Sam Baig (@USA_Baig) September 19, 2018