‘เดอ ยอง’ ฉุนวีเออาร์เน้นช่วยทีมใหญ่ – ‘กูร์ตัวส์’ ลั่นเชิ้ตดำตัดสินถูกต้องแล้ว

แฟรงกี้ เดอ ยอง มิดฟิลด์ดวารุ่งฟอร์มแรงของอายแอ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม สดงความคิดเห็นว่าวิดีโอช่วยตัดสิน (วีเออาร์) มักจะถูกใช้งานเพื่อช่วยเหลือบรรดาทีมใหญ่เสมอ หลังจากที่อายแอ็กซ์ ถูกริบคืนการทำประตูเพราะวีเออาร์ ในเกมที่อายแอ๊กซ์ เปิดบ้านแพ้ รีล มาดริด 1-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก เมื่อคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์

สำหรับศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อคเอาต์ในปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีวีเออาร์มาช่วยตัดสิน ซึ่งจังหวะแรกที่เรียกใช้ก็นำมาซึ่งข้อกังขาเสียแล้ว โดยในนาทีที่ 39 ธิโบต์ กูร์ตัวส์ นายด่านราชันชุดขาวปัดบอลไม่พ้นอันตราย ทำให้ตาเกลียฟิโก้ ฉวยโอกาสพุ่งโหม่งส่งบอลลอยข้ามหัวตุงตาข่าย ทว่าผู้ตัดสินกลับเรียกใช้วีเออาร์ก่อนเป่ายกเลิกประตูดังกล่าว เนื่องจากมองว่าดูซาน ทาดิช ศูนย์หน้าของอายแอ๊กซ์นั้นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า รวมถึงเบียดกูร์ตัวส์ นายด่านชุดขาวที่พยายามจะออกมาปัดบอลอีกครั้ง ทำให้อายแอ๊กซ์พลาดการได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่จะจบเกมด้วยการพ่ายแพ้ 1-2 ในที่สุด

“อายแอ๊กซ์ทำได้ดีมากสำหรับการเล่นร่วมกันเป็นทีม น่าละอายใจจริงๆ ที่จังหวะการยิงลูกนั้นของเราไม่ถูกนับเป็นประตู บางทีเรื่องราวอะไรแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพวกบรรดาบิ๊กทีม แต่หลังจากจังหวะนั้นพวกเราก็ยังเล่นได้ดีและมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งอยู่ น่าเสียดายที่ผลการแข่งขันควรจะออกมาดีกว่านี้ โดยนัดที่สองพวกเราควรเค้นฟอร์มเก่งเช่นวันนี้เพื่อไปกดดดันใส่พวกเขาถึงถิ่นให้ได้” เดอ ยอง ระบุ

สำหรับเดอ ยอง กองกลางฟอร์มแรงวัยเพียง 21 ปีชาวเนเธอร์แลนด์ เพิ่งจะเซ็นสัญญาล่วงหน้าย้ายร่วมทีมบาร์เซโลน่า ในลาลีก้า สเปน ด้วยค่าตัว 65 ล้านปอนด์ (2,695 ล้านบาท) พร้อมสัญญายาว 5 ปี และจะย้ายเข้าสู่ถิ่นคัมป์นูอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้

ขณะที่ธิโบต์ กูร์ตัวส์ นายด่านราชันชุดขาวระบุว่า ผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้ว เพราะตอนนั้นตนก็คาดว่าน่าเป็นการล้ำหน้า ตอนที่คู่แข่งโหม่งเข้ามา แต่ก็พยายามพุ่งออกไปคว้าบอลให้ได้ก่อน เนื่องจากท่าทีของทาดิช ทำให้ตนต้องตัดสินใจขยับเข้าไปให้เร็ว โชคดีจริงๆ ที่มีวีเออาร์ เพราะหลายๆ คนคงไม่ทันเห็นเหตุการณ์นี้

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper – pic.twitter.com/sPtZFd6YiB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2019