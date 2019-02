‘ลากาแซตต์’ ยอมรับรู้สึกผิดที่โดนใบแดง – ‘เอเมรี่’ มั่นใจนัดหน้าเฝ้ารังคว้าชัยได้

อเล็กซองเดร ลากาแซตต์ ศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสของอาร์เซน่อล เปิดปากขอโทษกรณีที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และเผลอเล่นนอกเกมใสคู่แข่ง จนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมที่ไอ้ปืนใหญ่บุกแพ้บาเต้ โบริซอฟ 0-1 ในศึกฟุตบอลยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่ประเทศเบลารุส เมื่อคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์

เกมนี้ บาเต้ โบริซอฟ ได้ประตูชัยในนาทีที่ 45 จากฝีเท้าของมิดฟิลด์อย่าง สแตนิสลาฟ ดรากุน กระทั่งในนาทีที่ 85 เมือลากาแซตต์โดนอเล็คซานดาร์ ฟิลิปอวิช แบ๊กซ้ายของบาเต้ โบริซอฟ เข้ามาพัวพันหวังแย่งบอล จนทำให้กองหน้าของไอ้ปืนใหญ่เก็บความหงุดหงิดไม่ไหวชัดศอกใส่จนโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม

“การทำให้ทีมต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก เป็นความรู้สึกที่แย่สุดสุดเลย ทราบดีว่าผมควรควบคุมอารมณ์ให้สุขุมเยือกเย็นกว่านี้ แต่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องขอโทษจากใจจริง จากนี้ยังมีเวลาให้ลงเล่นอีก 90 นาที ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมจะสามารถรวมพลังกันผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้” ลากาแซตต์ เปิดใจผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว

ด้านอูไน เอเมรี่ ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวว่า ไม่เห็นจังหวะการปะทะกัน แต่คิดว่านักเตะจำเป็นที่จะต้องควบคุมอารมณ์เอาไว้ ซึ่งการโดนใบแดงนั้นถือเป็นข่าวร้ายของทีม เพราะสัปดาห์หน้าจะต้องลงฟาดแข้งโดยไม่มีลากาแซตต์อยู่ในสนาม แต่มองอีกมุมก็ถือเป็นโอกาสของแข้งคนอื่นๆ ที่จะได้ลงเล่นเช่นกัน

กุนซือไอ้ปืนใหญ่แสดงความมั่นใจว่า ปัจจัยที่สำคัญในนัดหน้าคือการได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเอง ซึ่งตัวเองนั้นมีความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานและเตรียมทีม เพื่อที่จะสร้างผลการแข่งขันที่อตกต่างจากเดิมในถิ่นเอมิเรต สเตเดียมให้ได้ โดยโปรแกรมเลกสองระหว่างอาร์เซน่อลกับบาเต้ โบริซอฟ จะฟาดแข้งกันในคืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

Another controversial red card for another EPL FrenchMan?? Should lacazette have been sent-off? 🤔 pic.twitter.com/U2ifXkOrDN

— Football_Revised (@FRevised) 14 กุมภาพันธ์ 2562