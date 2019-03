เช็กปฏิกิริยาตำนานผีแดง-แข้งเดี้ยง ฉลองชัยนัด ‘แมนฯ ยูไนเต็ด’ พลิกนรกเชือด ‘เปแอสเช’

ควันหลงจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดที่ 2 เมื่อคืนวันที่ 6 มีนาคม เกมที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ฟื้นคืนชีพจากหลุมชนิดโกงตายช่วงท้ายเกมได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ด้วยการบุกชนะปารีส แซงต์แชร์แมง 3-1 ถึงถิ่นปาร์ก เดส์ แปรงส์ ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้ประตูชัยจากจุดโทษวีเออาร์ช่วงท้ายเกม รวมสองนัดเสมอกัน 3-3 แต่แมนฯ ยูไนเต็ดเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายด้วยกฏประตูทีมเยือนแบบเหนือความคาดหมาย

สำหรับชัยชนะที่เหนือความคาดหมายนั้น ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์รอบน็อกเอาต์ศึกแชมเปี้ยนส์ลีก ที่แพ้คาบ้านด้วยผลต่าง 2 ประตูขึ้นไป แต่พลิกสถานการณ์เข้ารอบต่อไปได้สำเร็จ โดยสโมสรแมนฯ ยูไนเต็ดได้โพสต์ภาพตำนานของปีศาจแดงอย่างเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตกุนซือผู้ยิ่งใหญ่และเอริค ก็องโตน่า ที่เดินทางไปรับชมเกมดังกล่าวถึงขอบสนาม ขณะถ่ายภาพแสดงความยินดีกับโอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ กุนซือลูกหม้อด้วยความปลื้มปริ่มหลังจบเกม

เอริก คันโตน่า อดีตแข้งระดับตำนานถึงกับเอ่ยปากว่า โคตรรักและมีความสุขแบบสุดสุดไปเลย

ดิเอโก้ ดาโล่ต์ แบ๊กขวาดาวรุ่งฉลองชัยกับเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวหลังจบเกม

นอกจากนี้บรรดาอดีตนักเตะ รวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บอยู่ต่างโพสต์ภาพและคลิปฉลองชัยกันอย่างบ้าคลั่ง จนเรียกได้ว่าดีเอ็นเอของปีศาจแดงนั้นเหนียวแน่นแบบสุดสุด

ปาทริซ เอวร่า อดีตแบ๊กซ้ายถ่ายคลิปร่วมกับปอล ป๊อกบา ที่สนาม

เจสซี่ ลินการ์ด แนวรุกจอมพลิ้วที่เดี้ยงอยู่ถึงกับกรี๊ดแบบสุดเสียง

อ็องโตนี่ มาร์ซิยาล กับจังหวะลุ้นเพื่อนร่วมทีมสังหารจุดโทษ

เนมานย่า มาติช มิดฟิลด์ที่บาดเจ็บ

ริโอ เฟอร์ดินานด์ และไมเคิล โอเว่น แสดงความดีใจขณะทำหน้าที่วิเคราะห์เกมให้กับสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง

เฟอร์ดินานด์ กล่าวว่า “นายปีนเขาได้สำเร็จจริงๆ ด้วย โอเล่”

Mountains are there to be climbed…. Correct Ole! @ManUtd — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 6 มีนาคม 2562

เวย์น รูนี่ย์ อดีตดาวยิง เจ้าของตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดของสโมสร กล่าวว่า “นี่แหละแมนฯ ยูไนเต็ด นักเตะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมสุดสุด กับจุดโทษที่เหลือเชื่อจากแรชฟอร์ด”

Yessss @ManUtd. Great performance from the lads and what a pen @MarcusRashford 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/rxfQz5B5NO — Wayne Rooney (@WayneRooney) 6 มีนาคม 2562

ไมเคิล คาริค อดีตมิดฟิลด์ ผู้รับบทบาททีมงานสต๊าฟโค้ชในชุดนี้ ระบุว่า “ยอดเยี่ยมมาก นี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรค่าแก่การจดจำ ค่ำคืนที่น่าเหลือเชื่อ”