ล้ำจริงดิ?! แฟนบอลสิงโตคำรามโวยแหลก โดน ‘วีเออาร์’ ปล้นชัย ศึกเนชั่นส์ลีก

ควันหลงหลังเกมที่ “อัศวิสสีส้ม” เนเธอร์แลนด์ ชนะ “สิงโตคำราม” อังกฤษ 3-1 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ฟุตบอลยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ได้สำเร็จ ที่ประเทศโปรตุเกส เมื่อคืนวันที่ 6 มิถุนายนนั้น ได้มีแฟนบอลอังกฤษจำนวนไม่น้อย ออกมาจวกทีมงานผู้ตัดสินว่าปล้นชัยชนะจากทีมรักของตัวเอง

โดยจังหวะปัญหานั้นเกิดขึ้นขณะที่สกอร์นั้นเสมอกันอยู่ 1-1 จากนั้นในนาทีที่ 81 ซึ่งรอสส์ บาร์คลี่ย์ จ่ายบอลทะลุช่องไปให้กับเจสซี่ ลินการ์ด หลุดไปสับไกส่งบอลตุงตาข่าย

แต่ทว่าผู้ตัดสินเรียกดูวีเออาร์แล้วพิจารณาริบคืนไม่ให้เป็นประตู และส่งผลให้อังกฤษ อดได้ประตูชัย และเกมต้องเสมอกันในเวลาปกติ 1-1 ก่อนที่ทัพสิงโตคำรามจะพลาดท่าแพ้ 1-3 ในที่สุด

อย่างไรก็ตามจากภาพช้าที่ปรากฏนั้นตำแหน่งของลินการ์ดมีความก้ำกึ่งแบบสุดสุด จนแฟนบอลอังกฤษหลายคนเชื่อว่าทีมรักของตัวเองถูกปล้นชัยชนะไปอย่างเจ็บปวด

ส่งผลให้อังกฤษต้องไปชิงอันดับ 3 กับ สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนเนเธอร์แลนด์เข้าไปชิงชนะเลิศกับโปรตุเกส ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนนี้

Whilst that is the main reason people will be upset, it's also frustrating that we're getting to this sort of level of pedantic. You can't tell me Lingard has gain any advantage by being not even a cm offside by the tip of his boot. pic.twitter.com/nbLZemscL2

— Luke Thrower (@LukeThrower45) June 6, 2019