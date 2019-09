‘กุนโดกัน’ ถูก ‘เยอรมนี’ ส่งตัวกลับ ‘แมนฯ ซิตี้’ ชวดบู๊ศึกยูโร 2020 คืนนี้

อิลคาย กุนโดกัน มิดฟิลด์วัย 28 ปีชาวเยอรมกัน มีอาการป่วยกระทั่งถูกส่งส่งตัวกลับไปยัง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรต้นสังกัด ซึ่งส่งผลให้เขาหมดสิทธิลงช่วยทัพอินทรีเหล็ก ในศึกยูโร 2020 รอบคัดเลือกกลุ่มซีกับไอร์แลนด์เหนือในคืนวันนี้ (คืนวันที่ 9 กันยายน เวลา 01.45 น.)

“กุนโดกันถูกตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดและไม่พร้อมที่จะลงเตะในเกมวันจันทร์นี้ เนื่องจากเขาได้เดินทางออกจากโรมแรมเก็บตัว และเดินทางกลับไปยังบ้านพักเรียบร้อยแล้ว หายไวๆ นะกุนโดกัน” สมาคมฟุตบอลเยอรมนีแถลงการณ์

โดยเยอรมนีเพิ่งแพ้คาบ้านต่อเนธอร์แลนด์ 2-4 ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกมนั้นกุนโดกันถูกส่งเป็นตัวสำรองในช่วง 30 นาทีสุดท้าย

ปัจจุบัน ไอร์แลนด์เหนือภายใต้การคุมทีมของไมเคิล โอนีล ทำผลงานได้อย่างร้อนแรง เมื่อเก็บชัยชนะรวด 4 นัดแรกของการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มซีด้วย 12 คะแนนเต็ม ส่วนอันดับ 2 คือเยอรมนี 9 แต้มจาก 4 นัด (ชนะ 3 แพ้ 1), อันดับ 3 เนเธอร์แลนด์ 6 แต้มจาก 3 นัด (ชนะ 2 แพ้ 1) และอันดับ 4 เอสโตเนีย แพ้ 4 นัดรวดยัไม่มีแต้มติดมือ

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ℹ️ @IlkayGuendogan has been diagnosed with a cold and will not be available for #NIRGER on Monday. The midfielder has left the team hotel in Belfast to return home.

Get well soon, Ilkay! #DieMannschaft pic.twitter.com/N2lhyhDJzS

— Germany (@DFB_Team_EN) September 8, 2019