อย่างฮา! ‘แม็กไกวร์’ สุดเขินเผลอปล่อยไก่เกม ‘แมนฯยู’ บู๊ ‘ปาร์ติซาน’ ศึกยูโรป้า (คลิป)

แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังค่าตัวแพงสถิติโลกของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีม ลืมมาทำหน้าที่ในฐานะกัปตันทีมจนเรียกเสียงฮาได้ไม่น้อย ในเกมที่แมนฯ ยูไนเต็ดบุกเฉือนชนะปาร์ติซาน เบลเกรด 1-0 ศึกยูฟ่า ยูโรป้า ลีก กลุ่มแอล ที่ประเทศเซอร์เบีย เมื่อคืนวันที่ 24 ตุลาคม

โดยแม็กไกวร์ ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมให้กับปีศาจแดงเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ย้ายร่วมทัพเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา เนื่องจากกัปตันทีมคนอื่นๆ อย่าง แอชลี่ ยัง, ดาบิด เด เคอา หรือปอล ป๊อกบา ไม่มีชื่อร่วมทัพในเกมนี้

นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่แม็กไกวร์ได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมในทัวร์นาเมนต์ระดับยุโรป แต่ถือเป็นครั้งที่สองในอาชีพการค้าแข้งที่แม็กไกวร์ได้ปลอกแขนกัปตันทีมนับตั้งแต่เริ่มเกม หลังจากที่เคยเป็นกัปตันทีมให้กับเลสเตอร์ ซิตี้ ในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบรองชนะเลิศ เมื่อซีซั่นที่แล้ว

ตามปกติแล้ว หลังจากที่นักเตะถ่ายรูปหมู่ของทีมนั้น กัปตันทีมจะต้องมาจับมือกับกรรมการและกัปตันทีมฝ่ายตรงข้าม จากนั้นจึงแลกธงของสโมสร รวมถึงเสี่ยงทอยเหรียญเลือกเขี่ยบอลเริ่มเกม หรือเลือกแดน แต่กลายเป็นว่าหลังจากที่แม็กไกวร์ถ่ายรูปกับเพ่อนร่วมทีมก่อนเกมเสร็จ เขาก็วิ่งไปเตรียมประจำตำแหน่งในแผงหลังเสียอย่างนั้น จนทำให้ฆาเบียร์ เอสตราด้า เฟร์นานเดซ ผู้ตัดสินที่ 1 ต้องตะโกนเรียกและกวักมือให้มาหา เพื่อให้มาทำหน้าที่ให้เรียบร้อย

โดยหลังจากคลิปจังหวะนี้ถูกพูดถึงในวงกว้างของโลกโซเชียล แม็กไกวร์ได้โพสต์ทวิตเตอร์ว่า “ครั้งสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสเสี่ยงเหรียญกลางสนาม มันก็นานมามากๆ แล้วนะ ยกโทษให้ผมเถอะ (ฮา)”

Last time I did this you did the coin toss in the centre circle 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ It’s been a long time. #LetMeOff 😂 #MUFC https://t.co/dvhPIoktMm

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 24, 2019