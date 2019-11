โต้ข่าวโดนเมิน! ‘เวนเกอร์’ เผยเองเตรียมคุยบอส ‘บาเยิร์น’ สัปดาหน้า

อาร์แซน เวนเกอร์ อดีตกุนซือชาวฝรั่งเศส ยืนยันด้วยตัวเองว่ายังคงเป็นหนึ่งในแคนดิเดตกุนซือคนใหม่ของ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค โดยเตรียมเข้าเจรจากับคาร์ล ไฮน์ซ รุมเมนิกเก้ ประธานสโมสรเสือใต้ภายในสัปดาห์หน้า

ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นิโก้ โควัช โดนปลดจากกุนซือเสือใต้ หลังจากบาเยิร์นพ่ายแพ้ให้ไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต เละเทะ 1-5 เป็นการปราชัยที่เลวร้ายที่สุดในการเล่นบุนเดสลีก้ารอบ 10 ปีหลังของทีมจนหล่นไปอยู่อันดับ 4 ของตาราง

จากนั้น โฆษกสโมสรบาเยิร์น มิวนิก เผยกับสำนักข่าว “เอสไอดี” ในเครือ “เอเอฟพี ว่าแม้บาเยิร์นจะประทับใจฝีมือของเวนเกอร์ที่เคยฝากผลงานกับอาร์เซน่อล แต่เสือใต้ไม่ได้มองเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกกุนซือคนใหม่แต่อย่างใด

ล่าสุด เวนเกอร์ให้สัมภาษณ์กับ “บีอิน สปอร์ตส์” ว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมา รุมเมนิกเก้ โทรศัพท์มาหาตน แต่ตอนนั้นไม่ว่างรับสายจึงโทรกลับในภายหลัง รุมมินิเก้กำลังอยู่ยนรถเพื่อไปดูเกมบาเยิร์นปะทะโอลิมเปียกอส (แชมเปี้ยนส์ลีก) เราได้พูดคุยกันประมาณ 4-5 นาที เขาบอกว่าตอนนี้สโมสรแต่งตั้ง ฮันซี่ ฟลิค ผู้ช่วยของโควัช ให้รับหน้าที่กุนซือชั่วคราวจนถึงเกมกับดอร์ทมุนด์ (คืนวันเสาร์นี้)

“รุมเมนิกเก้ถามผมว่าสนใจรับงานที่บาเยิร์นหรือเปล่า พวกเขากำลังหาโค้ชคนใหม่อยู่ ผมจึงตอบไปว่าคงต้องขอเวลาคิดสักหน่อย (ห่างหายจากงานกุนซือและยังไม่ได้วางแผนคัมแบ๊กจริงจัง) โดยจากนี้ผมและรุมเมนิกเก้จะตัดสินใจร่วมกันในสัปดาห์หน้า เพราะตอนนี้ผมยังติดธุระอยู่ที่กรุงโดฮา จนถึงวันอาทิตย์นี้ นี่คือความจริงที่ผมบอกได้” เวนเกอร์ ระบุ

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



Arsene Wenger confirms he is still in the running for the Bayern job pic.twitter.com/jpY0I7kF9g

— B/R Football (@brfootball) November 8, 2019