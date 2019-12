ด่วน! ‘นาโปลี’ เด้ง ‘อันเชล็อตติ’ พ้นกุนซือ – ลือลุ้นเก้าอี้ ‘อาร์เซน่อล-เอฟเวอร์ตัน’

นาโปลี ทีมดังจากอิตาลี ประกาศปลดคาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือชาวอิตาเลียนพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว แม้ว่าจะเพิ่งพาสโมสรปราบเกงค์จากเบลเยียม 4-0 และคว้าอันดับ 2 กลุ่มอี เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อคืนวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งแม้หลังจบเกม “อันเช่่” จะส่งสัญญาณ ประกาศกร้าวไม่มีวันลาออก ก่อนที่ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเข้าจะถูกบอร์ดสั่งเด้ง เพราะนี่คือชัยชนะแรกของทีมในรอบ 10 นัดหลังสุดทุกรายการ (ก่อนหน้านี้เสมอ 7 แพ้ 2)

SSC Napoli has taken the decision to part ways with first-team coach Carlo Ancelotti.

The friendship and mutual respect between the club, President Aurelio De Laurentiis and Carlo Ancelotti remain intact.

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 10, 2019