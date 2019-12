เดือดแน่! ‘ลิเวอร์พูล’ ปะทะ ‘แอตฯ มาดริด’ – ‘เชลซี’ ฟาดแข้ง ‘บาเยิร์น’ ประกบ 16 ทีม ชปล.

ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2019-20 ได้จับสลากประกบคู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย ที่สำนักงานใหญ่ยูฟ่า เมืองนียง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงเย็นวันที่ 16 ธันวาคม โดยมีเงื่อนไขว่าแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะได้เป็นทีมวางจับประกบกับทีมรองแชมป์กลุ่ม ซึ่งสโมสรที่มาจากกลุ่มเดียวกันและประเทศเดียวกันไม่สามารถพบกันได้

โดยผลประกบคู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย มีดังนี้ (ทีมรองแชมป์กลุ่ม vs ทีมแชมป์กลุ่ม)

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยอรมนี) พบ ปารีส แซงต์แชร์แมง (ฝรั่งเศส)

รีล มาดริด (สเปน) vs แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (อังกฤษ)

อตาลันตา (อิตาลี) vs บาเลนเซีย (สเปน)

แอตเลติโก้ มาดริด (สเปน) vs ลิเวอร์พูล (อีงกฤษ)

เชลซี (อังกฤษ) vs บาเยิร์น มิวนิค (เยอรมนี)

โอลิมปิก ลียง (ฝรั่งเศส) vs ยูเวนตุส (อิตาลี)

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (อังกฤษ) vs แอร์เบ ไลป์ซิก (เยอรมนี)

นาโปลี (อิตาลี) vs บาร์เซโลน่า (สเปน)

สำหรับทีมแชมป์กลุ่มจะต้องออกไปเล่นเกมเยือนก่อนในเลกแรก ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 18-19 และ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนที่จะกลับมาเฝ้าบ้านในเลกสอง กับการดวลชี้ชะตาเข้ารอบในวันที่ 10-11 และ 17-18 มีนาคม 2563