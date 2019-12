‘บาเยิร์น’ ยืนยันแต่งตั้ง ‘ฟลิก’ คุมทีมอย่างน้อยจนจบซีซั่นนี้ หลังผลงานแจ่มโดนใจ

“เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ประกาศแต่งตั้งให้ ฮันซี่ ฟลิก ที่ทำหน้ากุนผู้จัดการทีมขัดตาทัพอยู่ในขณะนี้ คุมทีมเสือใต้ยาวไปจนกระทั่งจบการแข่งขันฤดูกาล 2019-20 เป็นอย่างน้อย หลังจากทำผลงานได้ดีเยี่ยม พาทีมเก็บชัยชนะ 8 จาก 10 เกมที่เข้ามาทำงาน

“บาเยิร์น และ ฮันซี่ ฟลิก ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับ ทำให้เขาจะทำหน้าที่ผู้จัดการทีมไปอย่างน้อยจนจบฤดูกาลปัจจุบัน ส่วนการทำงานในระยะยาวนั้น ฟลิกจะได้รับการพิจารณาผลงานอีกครั้ง เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสโมสรต่อไป โดยสโมสรประทับใจในผลงานที่เขาได้มอบให้กับสโมสร ที่มีความโดดเด่นทั้งคุณภาพการเล่นและผลการแข่งขัน รวมถึงการทำสถิติในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วย” บาเยิร์น มิวนิก ระบุในแถลงการณ์

ฟลิก กุนซือขัดตาทัพวัย 54 ปี มีดีกรีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมในทั “อินทรีเหล็ก” เยอรมนี ชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ได้เข้ามาคุมเสือใต้แบบขัดตาทัพ นับตั้งแต่ที่สโมสรปลดนิโก้ โควิช พ้นตำแหน่งเมื่อต้นเดือนพฤสจิกายนที่ผ่านมา

โดย ฟลิกซ์ สามารถพาบาเยิร์นทะลุเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะแชมป์กลุ่ม และยังเป็นทีมเยอรมนีทีมแรกที่ทะลุเข้ารอบนอกเอาต์ด้วยสถิติชนะรวดทั้ง 6 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม

ปัจจุบัน บาเยิร์น มี 33 คะแนนจาก 17 นัด รั้งอันดับ 3 ศึกบุนเดสลีก้า เยอรมนี ตามหลังจ่าฝูงอย่างแอร์เบ ไลป์ซิก 4 คะแนน หลังเพิ่งถล่มแวร์เดอร์ แบรเมน ขาดลอย 6-1 เมื่อคืนวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปต้องดวลกับแฮร์ธ่า เบอร์ลิน ในวันที่ 19 มกราคม 2020 หลังพักเบรกหนีหนาวช่วงปีใหม่

Hansi #Flick will remain in charge until the end of the season. #MiaSanMia pic.twitter.com/Xxov09ujFi

— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 22, 2019