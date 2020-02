‘โรนัลโด้’ ภูมิใจยิงให้ม้าลายถึง 50 ลูก สถิติชี้เป็นแข้งยูเว่รอบ 15 ปียิงกัลโช่ 9 นัดติด

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าชาวโปรตุกีส ที่กำลังจะอายุครบ 35 ปีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ทำสถิติเป็นนักเตะของ “ม้าลาย” ยูเวนตุส คนแรกในรอบ 15 ปี ที่สามารถยิงประตูในศึกกัลโช่ เซเรีอา อิตาลีได้ 9 นัดติดต่อกัน หลังจากโรนัลโด้ ตะบันจุดโทษคนเดียว 2 ประตู ในเกมที่ยูเวนตุสเปิดบ้านเชือดฟิออเรนติน่า 3-0 ในเกมลีกสูงสุดอิตาลี เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์

โดยผลงาน 2 ประตูของโรนัลโด้ ทำให้เขาทะลวงตาข่ายในศึกกัลโช่ เซเรียอา ครบ 50 ประตูแล้ว จากการลงเล่น 70 นัดในทุกรายการ นับตั้งแต่ย้ายจาก “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด มาอยู่กับยูเวนตุส ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018

นอกจากนี้ ยังนับเป็นการยิง 9 นัดติดต่อกันในลีกสูงสุดของอิตาลีของโรนัลโด้ เทียบเท่ากับสถิติของสโมสรยูเวนตุส ที่ดาวิด เทรเซเก้ต์ อดีตแข้งฝรั่งเศสเคยทำไว้เมื่อปี 2005 แต่ยังเป็นรองสถิติที่ดีที่สุดในกัลโช่ของกาเบรียล บาติสตูต้า อดีตกองหน้าชาวอาร์เจนไตน์ ที่ยิง 11 นัดติดต่อกันขณะค้าแข้งกับฟิออเรนตินาเมื่อปี 1994

“เยี่ยมไปเลยกับการคว้าชัยชนะได้ในแมตช์นี้ และมีความสุขมากๆ ที่สามารถยิงประตูในบ้านได้อีกครั้ง ภูมิใจจริงๆ ที่สามารถยิงในสีเสื้อเบียงโคเนรี่ถึง 50 ประตูแล้ว” โรนัลโด้ โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัว

Good to get back to victories and happy to score again in our stadium!⚽⚽

Proud to reach 50 goals with the bianconeri shirt!💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/pzBrER9Uzt

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 2, 2020