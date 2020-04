ทีมฟุตบอลในเบลารุสปิ๊งไอเดียช่วงโควิด! ให้แฟนบอลส่งรูปติดหุ่นเข้าชมเกมแทนคนจริง

“บีบีซี” สื่อต่างประเทศรายงานว่า ดินาโม แบรสต์ สโมสรฟุตบอลในลีกเบลารุส ผุดไอเดียสุดเก๋ให้กับแฟนบอลที่หวั่นวิตกกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการเปิดขายตั๋วเสมือนในเว็บไซต์สโมสร เพื่อให้แฟนๆ ซื้อที่นั่งพร้อมส่งรูปตัวเองให้สโมสรปริ้นท์รูปนำไปติดกับหุ่นที่อยู่บนอัฒจันทร์ เสมือนกับว่าแฟนบอลคนนั้นๆ ได้เข้าไปเชียร์ทีมรักติดขอบสนามด้วยตัวเองจริงๆ

ลีกฟุตบอลของเบลารุส ถือเป็นลีกเดียวในยุโรปที่ยังดำเนินการแข่งขันไปตามปกติ ไม่ปิดสนาม ไม่ห้ามแฟนเข้าเชียร์ ต่างจากบรรดาลีกอื่นๆ ที่ระงับการแข่งขันกันถ้วนหน้า โดยในเบลารุสพบผู้ติดเชื้อประมาณ 2,200 คน เสียชีวิต 23 ราย ซึ่งอเล็กซานเดอร์ ลูกาเซนโก้ ประธานาธิบดีไม่ได้แสดงความหวั่นวิตกต่อไวรัสนี้แต่อย่างใด แต่สถานการณ์โควิด-19 ที่ปสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลก ย่อมอาจส่งผลให้แฟนบอลบางคนเริ่มกังวลจนไม่เข้าสนามได้เช่นกัน ทำให้ดินาโม แบรสต์ผุดไอเดียตั๋วเสมือนดังกล่าว โดยหลังจบเกมนั้นๆ สโมสรจะส่งภาพกับคลิปของหุ่นตัวแทนแฟนบอลคนดังกล่าวไปในอีเมล์ นอกจากนี้ก็จะส่งตั๋วเข้าชมและหนังสือแมตช์เดย์ไปที่บ้านของแฟนบอลคนนั้นๆ ด้วย

ทั้งนี้ ดินาโม แบรสต์ เพิ่งเริ่มต้นขายตั๋วเสมือนครั้งแรกในเกมเอาชนะชัคห์ติยอร์ 2-0 ในเกมฟุตบอลถ้วยเบลารุสคัพเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา และล่าสุดได้เริ่มเปิดขายตั๋วเสมือนโปรแกรมนัดต่อๆ ไปแล้วเช่นกัน โดยบีบีซีรายงานเพิ่มเติมว่า รายได้จากการจำหน่ายตั๋วเสมือนจะถูกนำไปสมทบทุนกับการรับมือโรคระบาดโควิด-19 ต่อไป

สำหรับสโมสร ดินาโม แบรสต์ เป็นทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเบลารุสได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อซีซั่นที่แล้ว ด้วยผลงาน ชนะ 23 เสมอ 6 และแพ้แค่ 1 แมตช์เท่านั้น รวมมี 75 คะแนน เหนือกว่าทีมอันดับ 2 อย่างบาเต้ โบริซอฟ อยู่ 5 แต้มเท่านั้น เนื่องจากโบริซอฟทำผลงานชนะ 22 เสมอ 4 และแพ้ 4 เกม ซึ่งผลงานก่อนที่ดินาโม แบรสต์จะคว้าแชมป์ได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนั้น พวกเขาเคยจบซีซั่นในท็อป 3 เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น หลังโม่แข้งในเบลารุสพรีเมียร์ลีกมาทุกซีซั่นตั้งแต่ปี 1992

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/wX4dCLDtUH

— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 8, 2020