‘โมนาโก’ แถลงแต่งตั้ง ‘โควัช’ เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยสัญญา 3 ปี

เมื่อคืนวันที่ 19 กรกฎาคม อาแอส โมนาโก ทีมในลีกเอิง ฝรั่งเศส ประกาศแต่งตั้งนิโก้ โควัช อดีตผู้จัดการทีมบาเยิร์น มิวนิก เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของสโมสร ด้วยสัญญา 3 ปี พร้อมเงื่อนไขขยายเพิ่มได้อีกในอนาคต

ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง โมนาโกเพิ่งแถลงปลดโรแบร์ต โมเรโน่ พ้นตำแหน่ง หลังโมเรโน่เข้ามาคุมโมนาโกในเดือนธันวาคม 2019 ในช่วงที่สโมสรรั้งอันดับ 7 ของตาราง แต่เขาก็ทำทีมจมอันดับ 9 ของลีก ก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลนี้จะถูกตัดจบเพราะโควิด-19

โควัช กุนซือชาวโครแอตวัย 48 ปี เคยนำทีมบาเยิร์น มิวนิก คว้าแชมป์บุนเดสลีก้า เยอรมนี และเดเอฟเอ โพคาล ในฤดูกาล 2018-19 ก่อนแยกทางกับบาเยิร์นในเดือนพฤศจิกายน 2019 เนื่องจากทำทีมฟอร์มตก และยังมีปัญหากับสตาร์ดังหลายราย

โควัชจะเข้าทำงานและคุมแข้งโมนาโกลงซ้อมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

AS Monaco are pleased to announce the arrival of Niko Kovac as head coach. The Croatian has signed a three-year contract with an option to extend.

Niko Kovac will oversee his first training session at CE de La Turbie on Monday.https://t.co/qnEhxeUt3f

