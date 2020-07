‘รีล มาดริด’ ส่ง ‘เลกาเนส’ ตกชั้น หลังเสมอกัน 2-2 นัดปิดฤดูกาลลาลีก้า

“ราชุนชุดขาว” รีล มาดริด ที่การันตีแชมป์ลีกไปแล้ว บุกเสมอ เลกาเนส 2-2 ในศึกลาลีก้า สเปน นัดปิดฤดูกาล 2019-20 เมื่อคืนวันที่ 19 กรกฎาคม ส่งผลให้เลกาเนสตกชั้นลงไปเล่นเซกุนด้าหรือลีกรองในซีซั่นหน้าเรียบร้อย

เกมนี้ มาดริดเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน 1-0 จากเอซร์คิโอ รามอส นาทีที่ 9 จากนั้นไบรอัน กิล ยิงให้เลกาเนสตีเสมอเป็น 1-1 นาที 45+1

ต่อมา มาร์โก้ อเซนซิโอ ยิงให้รีล มาดริดขยับหนีเป็น 2-1 ในนาทีที่ 52 แต่สุดท้ายโรเช่ร์ อัสซาเล่ ก็มายิงให้เลกาเนสตีเสมอเป็น 2-2 นาทีที่ 78 และจบเกมด้วยสกอร์นี้

รีล มาดริด ปิดฉากฤดูกาลนี้ด้วยผลงาน 87 แต้ม (ชนะ 26 เสมอ 9 และแพ้ 3) ได้แชมป์ลาลีก้าไปครอง ในขณะที่เลกาเนสมี 36 แต้ม จบอันดับ 18 ของตาราง ตกชั้นสู่เซกุนด้าหรือลีกรองในซีซั่นหน้า

สรุปผลบอลคืนวันที่ 19 กรกฎาคม

ลาลีก้า สเปน

เดปอร์ติโบ อลาเบส แพ้ บาร์เซโลน่า 0-5

รีล บายาโดลิด ชนะ รีล เบติส 2-0

บียาร์รีล ชนะ เออิบาร์ 4-0

แอตเลติโก้ มาดริด เสมอ รีล โซเซียดาด 1-1

เอสปันญ่อล เสมอ เซลต้า บีโก้ 0-0

กรานาด้า ชนะ แอธเลติก บิลเบา 4-0

เลกาเนส เสมอ รีล มาดริด 2-2

เลบันเต้ ชนะ เกตาเฟ่ 1-0

โอซาซูน่า เสมอ รีล มายอร์ก้า 2-2

เซบีย่า ชนะ บาเลนเซีย 1-0

กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี

ปาร์ม่า แพ้ ซามพ์โดเรีย 2-3

เบรสชา vs สปาล 2-1

ฟิออเรนติน่า vs โตริโน่ 2-0

เจนัว vs เลชเช่ 2-1

นาโปลี vs อูดิเนเซ่ 2-1

โรม่า vs อินเตอร์ มิลาน 2-2

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

บอร์นมัธ แพ้ เซาธ์แฮมป์ตัน 0-2

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ชนะ เลสเตอร์ ซิตี้ 3-0

เอฟเอคัพ อังกฤษ รอบรองชนะเลิศ

แมนฯ ยูไนเต็ด แพ้ เชลซี 1-3

เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ

ดาร์บี้ เคาน์ตี้ แพ้ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-3

บาร์นสลี่ย์ ชนะ ฟอเรสต์ 1-0