ลูกากู ยิงประตูต่อเนื่อง สร้าง 2 สถิติใหม่ เกมอัดเลเวอร์คูเซ่นศึกยูโรป้าลีก

โรเมลู ลูกากู หัวหอกของ “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน พิสูจน์ความสามารถในการเป็นดาวยิงจอมทะลวงตาข่ายให้เป็นที่ประจักษ์ ลบล้างเสียงวิจารณ์ตัวหนาแต่ปืนฝืดสมัยค้าแข้งกับแมนฯ ยูไนเต็ดได้สำเร็จ เมื่อสร้างสถิติยิงประตูในศึกยูโรป้าลีกเป็นนัดที่ 9 ติดต่อกัน หลังจากทำ 1 ประตูในเกมที่ช่วยให้อินเตอร์เฉือนชนะ “ห้างขายยา” เลเวอร์คูเซ่น 2-1 ในศึกยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบ 8 ทีมสุดท้ายแบบนัดเดียวจบ ที่สนามกลางในประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม

สำหรับการทะลวงตาข่าย 9 นัดติดนั้น แบ่งเป็นสมัยค้าแข้งกับเอฟเวอร์ตัน 5 นัดในฤดูกาล 2014-15 ส่วนอีก 4 นัดเกิดขึ้นกับอินเตอร์ มิลาน ขณะเดียวกัน สถิติยิง 9 นัดรวดในยูโรป้าลีกหรือยูฟ่าคัพเดิมนั้น ถือเป็นการทุบสถิติเก่าของอลัน เชียร์เรอร์ อดีตยอดหัวหอกของนิวคาสเซิลที่ทำไว้ 8 นัดติดต่อกัน

นอกจากนี้ลูกากูยังเป็นผู้เล่นอินเตอร์ มิลานคนแรกที่ยิงประตูในการแข่งขันระดับยุโรปได้ 6 นัดติดต่อกัน หลังจากซีซั่นนี้ ซัลโวในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม 2 นัด ก่อนมาตะบันต่อในศึกยูโรป้าลีกอีก 4 นัด

Romelu Lukaku is the first player in UEFA Cup/UEL history to score in 9 consecutive appearances:

14-15

⬢ Wolfsburg

⬢ Young Boys

⬢ Young Boys

⬢ Dynamo Kyiv

⬢ Dynamo Kyiv

19-20

⬢ Ludogorets

⬢ Ludogorets

⬢ Getafe

⬢ Leverkusen

Six-year gap. Six teams. Five nations. pic.twitter.com/d5vr1u2JVT

— Squawka Football (@Squawka) August 10, 2020