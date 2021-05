เดอ บรอยน์ เผยกระดูกเบ้าตาซ้ายและจมูกร้าว จากเหตุปะทะรูดิเกอร์ ลุ้นฟิตทันลุยศึกยูโร

เควิน เดอ บรอยน์ กองกลางคนสำคัญของทีมชาติเบลเยียม อาจต้องลุ้นว่าสภาพร่างกายจะฟิตสมบูรณ์ในการลงช่วยทีมชาติลุยศึกฟุตบอล “ยูโร 2020” ที่จะเปิดฉากในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ได้หรือไม่ หลังจากเจ้าตัวโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม แจ้งว่า เพิ่งกลับจากโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่าตนมีอาการจมูกและกระดูกเบ้าตาซ้ายร้าว ตอนนี้รู้สึกโอเคแล้ว แต่ยังผิดหวังกับผลการแข่งขันยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ที่เพิ่งจบไป หวังว่าทีมจะกลับมาได้อีก

เดอ บรอยน์โชคร้าย ปะทะกับอันโตนิโอ รูดิเกอร์ กองหลังเชลซี ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม จนถูกเปลี่ยนตัวออก และเกมลงเอยด้วยชัยชนะของเชลซี 1-0

สำหรับทีมชาติเบลเยียมมีคิวลงแข่งขันนัดแรกพบกับรัสเซีย ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ในวันที่ 12 มิถุนายน จากนั้นจะพบกับเดนมาร์กและฟินแลนด์ โดยปีศาจแดง-ดำแห่งยุโรปเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์กลุ่ม

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021