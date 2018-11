‘ฟาน ไดค์’ ใจโคตรหล่อ สวมกอดกรรมการที่เพิ่งสูญเสียแม่ หลังเกมเจ๊าอินทรีเหล็ก

เวอร์กิล ฟาน ไดค์ กองหลังกัปตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ เผยคำพูดขณะสวมกอดโอวิดิว ฮาเทกัน ผู้ตัดสินของเกม หลังจบการแข่งขันเกมที่ “อัศวินสีส้ม” บุกเสมอเยอรมนี 2-2 อย่างสนุก ในศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีก กลุ่ม 1 ลีกเอ เมื่อคืนวันที่ 19 พฤศจิกายน เนื่องจากกรรมการรายนี้เพิ่งสูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักไป ก่อนจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินเกมนี้

แมตช์นี้ ปราการหลังสุดแกร่งของลิเวอร์พูล สวมบทฮีโร่ ตวัดบอลผ่านมือของมานูเอล นอยเออร์ นายด่านชาวเยอรมัน เป็นประตูตีเสมอให้กับทัพบ้านเกิดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ส่งผลให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ คว้าแชมป์กลุ่ม และได้สิทธิผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกศึกยูฟ่า เนชั่นลีก พร้อมกับสวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ และโปรตุเกส โดยจะฟาดแข้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในช่วงเดือนมิถุายนปีหน้าที่แดนฝอยทอง

“เมโทร” สื่อต่างประเทศรายงานว่า โอวิดิว ฮาเทกัน ผู้ตัดสินชาวโรมาเนียน เพิ่งสูญเสีญคุณแม่ของเขาไปเมื่อไม่นาน แต่ยังคงยืนยันที่จะลงทำหน้าที่ในแมตช์นี้ต่อไป ซึ่งเมื่อจบเกม ฟาน ไดค์ ที่ทราบเรื่องนี้จึงเดินเข้าไปสวมกอดและพูดคุยกับผู้ตัดสินรายนี้เพื่อให้กำลังใจ

“ผู้ตัดสินยืนอยู่ทั้งน้ำตา เพราะว่าเขาเพิ่งสูญเสียคุณแม่ ผมจึงเข้าไปบอกให้เขาเข้มแข็ง และบอกว่าวันนี้คุณตัดสินได้ดีมากนะ ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจเป็นเรื่องเล็กก็จริง แต่ผมก็หวังว่าจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นได้” ฟาน ไดค์ เปิดใจ

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.

