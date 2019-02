เขินเลย! ‘มูรินโญ่’ ลื่นล้มก้นจ้ำเบ้ากลางสนามฮอกกี้น้ำแข็งที่รัสเซีย (คลิป)

โชเซ่ มูรินโญ่ อดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีช็อตเรียกเสียงหัวเราะให้กับบรรดาแฟนบอลอีกครั้ง เมื่อเจ้าตัวพลาดท่าลื่นล้มก้นจ้ำเบ้า ขณะทำพิธีเปิดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระหว่างทีมเอสเคเอกับทีีมอแวนการ์ด ที่ประเทศรัสเซีย

หลังจากที่มูรินโญ่ ถูกปีศาจแดงสั่งเด้งพ้นตำแหน่ง อดีตกุนซือจอมหัวร้อนก็ตระเวนรับจ๊อบให้เห็นเป็นระยะ ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ฟุตบอลให้กับสถานีโทรทัศน์ และล่าสุดกับการเป็นแขกรับเชิญเปิดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งในแดนหมีขาว

เหตุการณ์นี้ มูรินโญ่ทำหน้าที่เป็นผู้ปล่อยลูกพัค (ลูกยางที่ใช้ตีในการแข่งขัน) กลางสนามแข่งขัน โดยยืนอยู่บนพรมแดงที่ปูไว้ให้เป็นอย่างดี แต่ทว้าหลังจากปล่อยลูกพคเสร็จ ขณะมูรินโญ่กำลังหมุนตัวเดินกลับ เจ้าตัวก็เสียหลักลื่นล้มจนนักกีฬาต้องเข้ามาช่วยพยุงขึ้นมา จนคลิปจังหวะดังกล่าวสร้างความบันเทิงให้กับโลกออนไลน์เป็นวงกว้าง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับการลื่นล้มต่อหน้าสาธารณชนของมูรินโญ่ เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยก้นจ้ำเบ้าหน้าสนามเวมบลีย์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษมาแล้ว ขณะเดินทางเข้าชมศึกยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ที่อังกฤษแพ้ให้กับสเปน 1-2 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

Jose Mourinho was a special guest at the SKA – Avangard game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One pic.twitter.com/I6SBRpobxi

— Igor Eronko (@IgorEronko) 4 กุมภาพันธ์ 2562