‘เชลซี’ กลุ้ม! ‘เมาต์’ เจ็บหนักเหตุโดนอดีตแข้งปืนย่ำน่าเกลียด ส่อชวดบู๊ ‘ลิเวอร์พูล’ (คลิป)

แฟร้งก์ แลมพาร์ด กุนซือ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี รวมถึงบรรดาแฟนสิงห์บลูส์ อาจกลุ้มใจไปตามๆ กัน เมื่อเมสัน เมาต์ มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย 20 ปี ที่เพิ่งได้ประเดิมสนามในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เป็นนัดแรก ถูกทำฟาวล์แบบน่าเกลียด จนเล่นต่อไม่ไหว ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกเพียงแค่นาทีที่ 16 เท่านั้น ก่อนจบเกมเป็นเชลซีแพ้คาบ้านต่อบาเลนเซีย 0-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก นัดแรก กลุ่มเอช เมื่อคืนวันที่ 17 กันยายน

จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 9 เมื่อฟร็องซิส โกเกอแล็ง มิดฟิลด์ตัวรับของบาเลนเซียน อดีตแข้งอาร์เซน่อลจับบอลยาว เมาต์จึงพยายามเข้ามาตัดบอล จนโดนโกเกอแล็งหวดบอลก่อนมีจังหวะตามน้ำย่ำเข้าใส่ข้อเท้าของเมาต์จนพลิกอย่างรุนแรง โดยแข้งละอ่อนของเชลซีพยายามฝืนเล่นต่อแต่สุดท้ายก็ทรุดลงไปกองกับพื้นและถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 16 ส่วนโกเกอแล็งได้รับใบเหลืองจากการทำฟาวล์ดังกล่าว

Mason Mount Injury Chelsea vs Valencia #CHEVAL #uefachampionsleague

Hope he comes back soon

