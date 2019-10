‘โรนัลโด้’ โวสถิติยิง 700 ลูกเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่แอบผิดหวังที่ ‘โปรตุเกส’ แพ้

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กัปตันทีมชาติโปรตุเกส กลายเป็นนักเตะคนที่ 6 ในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูในการเล่นฟุตบอลอาชีพทั้งระดับสโมสรและทีมชาติรวมแล้วถึง 700 ประตู หลังจากสังหารจุดโทษให้ทีมในนาที 72 แต่สุดท้ายโปรตุเกสก็บุกพ่ายยูเครน 1-2 ในศึกยูโร 2020 รอบคัดเลือก กลุ่มบี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม

สำหรับตำนานนักเตะ 5 คนก่อนหน้านี้ที่ยิงประตูในการเล่นฟุตบอลอาชีพได้ถึง 700 ลูก ได้แก่ โจเซฟ บิกัน (เช็ก-ออสเตรีย) 805 ประตู, โรมาริโอ (บราซิล) 772 ประตู, เปเล่ (บราซิล) 767 ประตู, เฟเรนก์ ปุสกัส (ฮังการี) 746 ประตู และแกร์ด มุลเลอร์ (เยอรมนี) 735 ประตู

“มีความผิดหวังเหมือนกันที่ทีมเก็บชัยชนะไม่ได้ แต่ผมก็ภูมิใจในทีมอยู่ดี ส่วนเรื่องสถิติเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่สามารถทำได้ (700 ลูก) ซึ่งผมต้องขอบคุณไปยังเพื่อนร่วมทีม, โค้ช และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่มีส่วนช่วยให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ ถ้าถามว่าตอนนี้ผมทำสถิติไปกี่อย่างแล้ว ไม่รู้เหมือนกัน ตอนนี้ขอแค่สนุกในช่วงเวลาเหล่านี้ก็พอ เพราะสถิติเหล่านั้นเกิดขึ้นเอง ผมไม่ได้มุ่งมั่นทำสถิติ แต่สถิติต่างหากที่เข้ามาหาผม” โรนัลโด้กล่าว

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



👑@Cristiano scored his 1⃣st career goal 1⃣7⃣ years ago

last Monday (Oct 7, 2002). Tonight he scored his 7⃣0⃣0⃣th 👑 pic.twitter.com/epGtsFbUxt

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 14, 2019