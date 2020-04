แข้งหนุ่ม ‘โลโคโมทีฟ’ หัวใจวายเสียชีวิตที่บ้าน หลังซ้อมเดี่ยวแบบกักตัวตามมาตรการเลี่ยงโควิด-19

อินโนเคนตี้ ซาโมควาลอฟ กองหลังชาวรัสเซียของสโมสรโลโคโมทีฟ มอสโก เสียชีวิตลงในวัยเพียง 22 ปี หลังจากเกิดอาการหัวใจวายแบบเฉียบพลัน ขณะฟิตซ้อมร่างกายในบ้านพักตามมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อเลี่ยงการระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน

โลโคโมทีฟ มอสโก ต้นสังกัดระบุในแถลงการณ์ว่า นักฟุตบอลมีอาการป่วยระหว่างฝึกซ้อมแบบส่วนตัว ซึ่งสโมสรรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากสำหรับพวกเรา และขอส่งความอาลัยถึงครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขาด้วย

ด้าน อเล็กซานเดอร์ กริชิน โค้ชทีมสำรองของโลโคโมทีฟ กล่าวว่า รู้สึกแย่มากๆ แพทย์แจ้งว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเขามาจากอาการหัวใจวาย ซึ่งก่อนหน้านี้ การที่ทีมแพทย์อนุญาตให้เขาฝึกซ้อมได้ทำให้เราคิดว่าร่างกายของเขาไม่มีความผิดปกติหรือปัญหาใดๆ

ทั้งนี้ ซาโมควาลอฟ เข้าร่วมทีมเยาวชนของโลโคโมทีฟ เมื่อปี 2015 แต่ยังไม่สามารถเบียดขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่และยังไม่มีโอกาสลงสนามในลีกสูงสุดของรัสเซียแม้แต่นัดเดียว โดยปัจจุบันเขาเล่นให้กับคาซานก้า ทีมสำรองของโลโคโมทีฟในดิวิชั่นสามของลีกรัสเซีย

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

